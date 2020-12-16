Общество

Президента псковской областной федерации футбола изберут 21 января

Президента Федерации футбола Псковской области изберут на внеочередной конференции 21 января. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте ФК «Псков».

Александр Коновалов

В выборах президента областной федерации футбола будут участвовать два кандидата: Александр Коновалов и Герман Кравченко.

Герман Кравченко

Александра Коновалова выдвинули на выборы несколько членов областной организации футбола, а Германа Кравченко выдвинула «Федерация футбола» города Пскова.

26 ноября Алексей Севастьянов досрочно сложил полномочия президента Федерации футбола Псковской области по собственному желанию. Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов стал исполняющим обязанности президента организации.

Алексей Севастьянов являлся президентом областной федерации футбола с 17 ноября 2006 года, прежде ей руководил Михаил Шуев.