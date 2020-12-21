Общество

Натуральные ткани и полотна использовал магазин WoolHouse в Пскове для украшения новогодней витрины

Натуральные ткани и полотна использовал магазин WoolHouse в Пскове для украшения новогодней витрины. Заявка на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление от предпринимателей поступила 21 декабря в редакцию Псковской Ленты Новостей от ООО «Квиконс». Магазин находится в Пскове на улице Пушкина, 1.

«При изготовлении продукции WoolHouse используются натуральные ткани и полотна, поэтому и в новогодне-рождественском оформлении витрин нашего флагманского магазина мы применяли исключительно природные материалы.

Елку, выполненную из бамбуковых конусов, украсили похожие на клубки шары, изготовленные из картона и шерстяных нитей. Рядом разместились подарочные коробки, перевязанные широкими льняными лентами с заснеженными веточками шиповника и ели. Витрины магазина WoolHouse также украшены снежной рожью, шишками, магнолией и вербой, бумажными шарами в золотом, серебряном и белом цветах.

Еще одной концепцией нашего дизайнера-витриниста стал, пожалуй, главный символ Рождества – Звезда. Все звезды, размещенные на витринах WoolHouse, различны по типу, цвету, фактуре и размеру», - описали идею оформления в конкурсной заявке.

Администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 декабря 2020 года проводят прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2021 году и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждая заявка будет опубликована на сайте Псковской Ленты Новостей. Конкурс проводится среди предпринимателей, работающих на территории Пскова. Это могут быть небольшие торговые точки, кафе и рестораны, киоски общепита, гостиницы, другие предприятия.

Смотрите также С 1 декабря предприниматели Пскова могут участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление

Субъекты малого и среднего предпринимательства, желающие принять участие в конкурсе, в срок с 1 декабря по 23 декабря 2020 года самостоятельно заполняют заявку на участие в конкурсе по утвержденной форме.

Скачать форму заявки в формате Microsoft Word можно здесь.