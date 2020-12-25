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Общество

«Акваполис» украсил здание каскадными гирляндами. ФОТО

25.12.2020 10:45|ПсковКомментариев: 0

ТРК «Акваполис» подал заявку на участие в конкурсе лучшего новогоднего оформления фасадов и прилегающей территории среди предпринимателей. Как сообщается в заявке, комплекс оформлен светодиодными каскадными гирляндами по периметру здания вдоль улицы Кузбасской Дивизии (порядка 300 метров).

Также размещены 4 стилизованные перетяжки, которые выполнены в общем сюжете с внутренним оформлением, в него входят: флаги, мобильные пилларсы, ролл-апы, подвесные подсвечиваемые билды на входных группах, стационарные пилларсы, оформление сцены и др.

В комплексе установлено несколько новогодних фотозон, а галереи оформлены новогодними игрушками. В таком же единообразном стиле выполнена рекламная кампания ТРК (видеоролики, макеты) и оформление соцсетей «Акваполиса».

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 декабря 2020 года проводят прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2021 году и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждая заявка будет опубликована на сайте Псковской Ленты Новостей. Конкурс проводится среди предпринимателей, работающих на территории Пскова. Это могут быть небольшие торговые точки, кафе и рестораны, киоски общепита, гостиницы, другие предприятия.

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Субъекты малого и среднего предпринимательства, желающие принять участие в конкурсе, в срок с 1 декабря по 25 декабря 2020 года самостоятельно заполняют заявку на участие в конкурсе согласно утвержденной форме.

Скачать форму заявки в формате Microsoft Word можно здесь.

Теги: #ОМСУ #новогоднее оформление
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Конкурс новогоднее оформление для предпринимателей Единственный в Пскове каток под куполом выдвинули на новогодний конкурс «Акваполис» украсил здание каскадными гирляндами. ФОТО «Тепло домашнего очага» предложило на новогодний конкурс кафе «Моя Италия» 220 метров новогодних гирлянд украсили фасад ТК «Максимус» Павильон на улице Народной украсили и выдвинули на конкурс новогоднего оформления. ФОТО Центр «Мой бизнес» представил на новогодний конкурс «космическое» оформление «Двор Подзноева» представил фотографии на конкурс новогоднего оформления Серебряные украшения выбрал псковский магазин для участия в новогоднем конкурсе Рождественский домик представил на конкурс новогоднего оформления магазин Nordman. ФОТО Продлен срок приема заявок на конкурс лучшего новогоднего оформления для предпринимателей Кафе «Вкус и Цвет» украсило здание новогодней «бахромой» Отель «Покровский» стал участником конкурса на лучшее новогоднее оформление. ФОТО Натуральные ткани и полотна использовал магазин WoolHouse в Пскове для украшения новогодней витрины Кондитерская «Миша» в Пскове участвует в конкурсе на лучшее новогоднее оформление Ресторан Mama Roma в Пскове участвует в конкурсе на лучшее новогоднее украшение Гостиница Old Estate Hotel & SPA участвует в конкурсе на лучшее новогоднее украшение Псковская фабрика «Славянка» украсила сквер на Рижском проспекте. ФОТО Съедобное новогоднее оформление представила на конкурс псковская пряничная лавка. ФОТО Фотографиями новогоднего оформления поделилась псковская гостиница «ПушкинЪ» Псковская блинная представила «сказочный лес» на конкурс новогоднего оформления С 1 декабря предприниматели Пскова могут участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление Павел Волков: Участие бизнесменов в новогоднем украшении города - добрая воля Псковичи выберут магазины и организации с самым красивым новогодним оформлением
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