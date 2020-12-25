Общество

«Акваполис» украсил здание каскадными гирляндами. ФОТО

ТРК «Акваполис» подал заявку на участие в конкурсе лучшего новогоднего оформления фасадов и прилегающей территории среди предпринимателей. Как сообщается в заявке, комплекс оформлен светодиодными каскадными гирляндами по периметру здания вдоль улицы Кузбасской Дивизии (порядка 300 метров).

Также размещены 4 стилизованные перетяжки, которые выполнены в общем сюжете с внутренним оформлением, в него входят: флаги, мобильные пилларсы, ролл-апы, подвесные подсвечиваемые билды на входных группах, стационарные пилларсы, оформление сцены и др.

В комплексе установлено несколько новогодних фотозон, а галереи оформлены новогодними игрушками. В таком же единообразном стиле выполнена рекламная кампания ТРК (видеоролики, макеты) и оформление соцсетей «Акваполиса».

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 декабря 2020 года проводят прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2021 году и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждая заявка будет опубликована на сайте Псковской Ленты Новостей. Конкурс проводится среди предпринимателей, работающих на территории Пскова. Это могут быть небольшие торговые точки, кафе и рестораны, киоски общепита, гостиницы, другие предприятия.

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Субъекты малого и среднего предпринимательства, желающие принять участие в конкурсе, в срок с 1 декабря по 25 декабря 2020 года самостоятельно заполняют заявку на участие в конкурсе согласно утвержденной форме.

Скачать форму заявки в формате Microsoft Word можно здесь.