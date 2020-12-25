Общество

Единственный в Пскове каток под куполом выдвинули на новогодний конкурс

Единственный в городе каток под куполом стал участником конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории среди предпринимателей Пскова. Каток находится на территории комплекса «Раздолье» (Псков, Ленинградское шоссе, 5-а).

«Всесезонный каток, который украшается в зависимости от сезона. На данный момент украшен в новогодней тематике», - сообщается в конкурсной заявке.Время работы катка - с 12.00 до 22.00.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 декабря 2020 года проводят прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2021 году и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждая заявка будет опубликована на сайте Псковской Ленты Новостей. Конкурс проводится среди предпринимателей, работающих на территории Пскова. Это могут быть небольшие торговые точки, кафе и рестораны, киоски общепита, гостиницы, другие предприятия.

Смотрите также С 1 декабря предприниматели Пскова могут участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление

Субъекты малого и среднего предпринимательства, желающие принять участие в конкурсе, в срок с 1 декабря по 25 декабря 2020 года самостоятельно заполняют заявку на участие в конкурсе согласно утвержденной форме.

Скачать форму заявки в формате Microsoft Word можно здесь.