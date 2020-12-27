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Общество

«Шашлычный дворик № 1» принял участие в конкурсе на лучшее новогоднее украшение. ФОТО

28.12.2020 18:53|ПсковКомментариев: 1

«Шашлычный дворик № 1» принял участие в конкурсе среди предпринимателей на лучшее новогоднее украшение фасадов и прилегающих территорий. Услуги оказывает ИП Петросян Альберт Варужанович. На конкурс представлены фото павильонов на Рижском проспекте, 57.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 декабря 2020 года проводят конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2021 году и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Все заявки публикуются на сайте Псковской Ленты Новостей. Конкурс проводится среди предпринимателей, работающих на территории Пскова. 

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Прием заявок закончен 25 декабря 2020. Следующий этап конкурса - оценка заявок конкурсной комиссией.

Скачать форму заявки в формате Microsoft Word можно здесь.

Теги: #ОМСУ #новогоднее оформление
Источник: Псковская Лента Новостей
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