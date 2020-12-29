Общество

Прокуратура признала незаконной передачу госимущества НКО «Лофт»

Прокуратура признала незаконной передачу государственного имущества некоммерческой организации «Лофт» после рассмотрения обращения депутата Псковского областного Собрания Льва Шлосберга («Яблоко») и проведения проверочных мероприятий.

Ведомство установило, что организация не относится к социально-ориентированным, а значит, по закону не могла получить государственное имущество (три здания в историческом центре Пскова, принадлежавшие Псковской городской больнице) в пользование в обход торгов, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко».

Комитету по управлению имуществом области направлено представление о необходимости прекратить права владения и пользования «Лофта» на здания пищеблока, хозяйственной части, судебно-химического отделения и вернуть их в казну Псковской области.

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Напомним, здания были переданы НКО «Лофт» на 49 лет для предоставления услуг в сфере духовного, культурного, патриотического воспитания молодежи в соответствии с уставной деятельностью. Планировалась создать в них молодежный центр, предоставляющий возможности для развития, самообразования, проведения интеллектуального досуга и общения молодежи с лекторием, выставочной и сценической зонами, коворкингом и открытой кухней для проведения мастер-классов.

Между тем, как сказано в ответе прокуратуры, учредительные и бухгалтерские документы АНО «Центр развития молодежи "Лофт"» не позволяют отнести ее к социально-ориентированным некоммерческим организациям, для которых предусмотрены исключения из общего правила предоставления государственного имущества в пользование на торгах. Основной вид деятельности «Лофта» – организация конференций и выставок. Он также связан с предоставлением ежедневных вспомогательных административных услуг для бизнеса за вознаграждение или на договорной основе.

Кроме того, прокуратура установила, что договор с АНО «Центр развития молодежи "Лофт"» был заключен почти за три месяца до внесения зданий на улице Кузнецкой, 23 в перечень имущества, находящегося в собственности области, предоставляемого в безвозмездное пользование, что является нарушением закона Псковской области.

Добавим, что региональная Счетная палата не выявила нарушений при передаче государственного имущества «Лофту».