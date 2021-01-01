Общество

Более 100 бригад энергетиков восстанавливают электроснабжение в Псковской области

102 бригады энергетиков, работающие в круглосуточном режиме, восстанавливают электроснабжение в Псковской области, пишет официальный Telegram-канал «Россети Северо-Запад».

Также задействовано 115 единиц техники и 46 дизельных генераторов. «В Псковской области - ледяной дождь и мокрый снег. Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. Такие условия идеальны для образования льда на проводах», - говорится в сообщении.

Мобильные службы Псковского филиала работают в режиме повышенной готовности 24 часа в сутки. Энергетикам приходится расчищать пути к линиям электропередачи от деревьев и сугробов.

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Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.