Общество

Энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение на юге и востоке Псковской области до конца дня

«Россети Северо-Запад» планируют полностью восстановить электроснабжение в южных и восточных районах Псковской области сегодня до конца дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. Высвободившиеся бригады будут переброшены на усиление группировки, ликвидирующей последствия стихии в северных и западных районах области. Электроснабжение в Псковской области восстанавливают 146 мобильных подразделений.

Для временного подключения потребителей задействовано 83 дизельных генератора общей мощностью 3,9 МВт.

Специалисты компании «Россети Северо-Запад» круглосуточно ликвидируют последствия ледяного дождя и сильного снегопада в регионе. Сегодня на помощь энергетикам прибывают еще 15 бригад из других регионов.

В Псковском филиале сохраняется особый режим работы.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф