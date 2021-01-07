Общество

Вандалы разрушили статую Деда Мороза в великолукском дворе

Вандалы разрушили снежные декорации, сооруженные во дворе дома №17/18 по улице Гражданская в Великих Луках, созданные местными жителями. Об этом сообщает телеграм-канал «Великолукские новости».

«Вот такая красота была во дворе дома 17/18 по улице Гражданская, но в ночь с 6 на 7 января неизвестные вандалы (а по-другому их не назовешь) разломали все фигурки и декорации, сделанные руками жильцов, - говорится в сообщении. - Уважаемые великолучане! Давайте будем добрее и уважительнее относится к трудам и стараниям других. Жильцы дома очень переживают. Кроме того, в этот двор ходили играть дети со всего района».