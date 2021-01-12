Регионам поручили увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса

Минздрав России поручил регионам нарастить количество прививочных пунктов для проведения массовой вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин призвал перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от инфекции. По его словам, сделать это можно со следующей недели.
«Нашими специалистами разработаны стандартные операционные процедуры, регламентирующие все этапы доставки и применения вакцин, исполнение которых гарантирует максимальную эффективность вакцинации. Для подготовки к массовой вакцинации мы поручили регионам увеличить число пунктов вакцинации и их пропускную способность», - сказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
Он также отметил, что с ростом объемов производства вакцины, еженедельно увеличиваются объемы их поставок в регионы. При этом расширяются и категории граждан, проходящих вакцинацию. «Такое право уже сегодня есть у региональных властей в соответствии с приказом Минздрава «О национальном календаре профилактических прививок», - добавил министр.