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Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России с 18 января

Массовая вакцинация от коронавируса стартует в России с 18 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так далее», - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает «Интерфакс».

В России необходимо переходить от масштабной к массовой вакцинации против коронавируса, промышленность превысила планируемые объемы производства вакцин, заявил Путин.

«На прошлой неделе мне Михаил Владимирович (Мишустин) докладывал, что промышленность отработала, не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации», - сказал Путин.

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В регионы РФ с 11 по 14 января будет поставлено дополнительно 600 тыс. доз вакцин, работа по наращиванию их производства и передачи в субъекты продолжается, уточнила Голикова.