Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России с 18 января

Массовая вакцинация от коронавируса стартует в России с 18 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Фото: пресс-служба администрации Псковской области
«Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так далее», - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает «Интерфакс».
В России необходимо переходить от масштабной к массовой вакцинации против коронавируса, промышленность превысила планируемые объемы производства вакцин, заявил Путин.
«На прошлой неделе мне Михаил Владимирович (Мишустин) докладывал, что промышленность отработала, не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации», - сказал Путин.