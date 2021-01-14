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Общество

Жители Псковской области поделились первыми впечатлениями от вакцинации против COVID-19

15.01.2021 08:38|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области пациенты и врачи поделились первыми впечатлениями от вакцинации против COVID-19.

В Псковской области пациенты и врачи поделились первыми впечатлениями от вакцинации против COVID-19. Как передает ГТРК «Псков», в регионе уже работают восемь прививочных пунктов один из них - в Великих Луках, куда пациенты приходят на повторную прививку.

Вакцина «Гам-Ковид-Вак» колется в два этапа с интервалом в 21 день. В первую очередь прививаются медики и учителя.

«Изначально, конечно, как и у всякого нормального человека, сомнения были. Но, взвесив все положительные и отрицательные стороны, прививаемся же мы с детства, значит, прививаться нужно. Пришли к выводу, что, да, привиться нужно», -отметила учитель начальных классов Оксана Бутенина.

Предварительное обследование обязательно. Мазок на COVID-19, тест на антитела, перед первой и второй дозой вакцины осматривает врач-терапевт.

«Повышенная температура, признаки ОРВИ, кашель, насморк, боли в горле. Это является противопоказаниями к проведению вакцинирования. Людям, у кого имеются антитела, проведение вакцины невозможно. Нужно дождаться того момента, когда антитела, скажем так, улетучатся из организма», - подчеркнула врач-терапевт COVID-19.

 «Гам-Ковид-Вак» хранится в холодильной камере. Температура должна быть не выше -18 градусов. 30 минут вакцина размораживается и в течение двух часов ее нужно использовать. Прививают по предварительной записи.

«Так как один флакон содержит пять доз, то есть мы должны использовать, конечно, естественно, без всяких потерь и утрат, поэтому только строго по записи. На сегодняшний день первый компонент этой вакцины получили 60 человек», - пояснила старшая медсестра прививочного кабинета Людмила Гурина. 

Двадцать из них уже вакцинировались вторым компонентом. С начала поставок, то есть с конца прошлого года, город получил 520 вакцин «Гам-Ковид-Вак».

Вакцинация от коронавируса началась и в Псковской дивизии. Первыми привили военнослужащих отдельного медицинского отряда и медподразделений воинских частей соединения.

«Первая партия пациентов, которых мы привили, наблюдаются в течение получаса у нас в коридоре, никаких побочных эффектов нет, никаких обращений со стороны пациентов на изменения в состоянии здоровья нет. В принципе, в целом все хорошо», - отметила медицинская сестра приемно-сортировочного отделения Юлия Быкова.

До конца января в соединении ожидается поставка еще полутора тысяч доз вакцины.

Теги: #здоровье #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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