Общество

Глава Минздрава опроверг возможность не носить маски после прививки от COVID-19

Граждане, привившиеся против новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от уровня выработавшихся у них антител, поскольку вакцинированные все равно могут быть переносчиками COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 15 января.

«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета», - приводит его слова ТАСС.

Михаил Мурашко подчеркнул, что вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания. «Но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», - добавил министр.