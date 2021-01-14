Общество

Представлен алгоритм вакцинации от коронавируса в Псковской области

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина представила алгоритм вакцинации от коронавируса в Псковской области. Она выступила на селекторном совещании с медицинскими работниками под председательством губернатора 14 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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«Вакцинация будет востребована гражданами от 55 лет и гражданами, которые, независимо от возраста, страдают хроническими неинфекционными заболеваниями (сахарный диабет 1 и 2 вида, ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы)», - сказала Надежда Рагозина. Медицинские учреждения, пояснила она, должны составить поименные списки таких граждан.

Надежда Рагозина рассказала, что пациент, являясь на вакцинацию, должен будет заполнить анкету. Если по результатам анкетирования специалисты установят, что в течение последних 14 дней человек находился в контакте с инфицированным коронавирусом или сам переболел COVID-19 за последние 6 месяцев, либо в течение последних 14 дней у него наблюдались симптомы, которые можно ассоциировать с коронавирусом, то тогда он будет подлежать ПЦР-исследованию. Если анамнез не отягощен, пациент может прививаться от коронавируса, пояснила заместитель председателя комитета.

«Если будет очередь, сформируют лист ожидания до поступления следующих доз вакцины», - добавила она.

Напомним, в Псковскую область поступило 3000 доз вакцины от коронавируса.