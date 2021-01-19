Общество

Массовые заявки на вакцинацию от COVID-19 принимаются в Псковской области

Для удобства прохождения вакцинации от коронавируса в Псковской области оформляются массовые заявки от сотрудников, подлежащих вакцинированию в приоритетном порядке, пишет официальный Telegram-канал региона.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Так, сотрудники образовательных учреждений и учреждений соцзащиты могут привиться централизованно, направив соответствующую заявку в медицинское учреждение. Напомним, вакцинация происходит по личному желанию каждого человека, работодатель не имеет права принуждать к прививкам от коронавируса.

Для оформления заявки директору или руководителю учебного учреждения или учреждения соцзащиты необходимо собрать информацию о количестве сотрудников, желающих привиться от коронавируса. Учреждения соцзащиты могут добавить в список и своих подопечных интернатов и домов престарелых по желанию самих пациентов. В заявлении нужно указать контактное лицо (ФИО, должность, телефон), количество желающих и рекомендуемую поликлинику (в какое учреждение сотрудникам удобнее прийти).

Заявление необходимо направить главврачу медицинской организации – в Пскове заявки принимаются на электронную почту pskgp3@zdrav.pskov.ru, в Великих Луках – vlgp2@zdrav.pskov.ru, в районах – главврачу районной больницы/поликлиники.

После этого поликлиника рассматривает списки, высылает анкеты для заполнения и памятки, а затем приглашает на вакцинацию.

Также по согласованию с главврачом медицинской организации возможен выезд медиков на вакцинацию к работникам, если социальное учреждение или школа находятся на расстоянии не более получаса езды, так как размороженная вакцина хранится строго определенное время.

Подобные массовые заявки помимо работников сферы образования и социальной службы могут формировать и другие, подлежащие вакцинированию в приоритетном порядке – сотрудники МФЦ, общественного транспорта, правоохранительных органов, волонтеры и так далее.

В частном порядке все желающие могут получить направление на вакцинацию посредством записи (через сайт госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства) в ближайшую поликлинику.

Вакцина хранится в условиях заморозки и не подлежит повторному замораживанию, поэтому количество людей в списках должно быть корректным, на вакцинацию необходимо приходить в строго назначенное время.