Общество

Губернатор сомневается в целесообразности строительства школы на Юбилейной в Пскове

У губернатора Псковской области Михаила Ведерникова есть сомнения по поводу целесообразности строительства школы на улице Юбилейной в Пскове. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Ранее говорилось о планах возвести в Пскове две новых школы — в Борисовичах и на улице Юбилейной. «В Борисовичах строительство по плану. На Юбилейную я сам выехал, посмотрел. У меня есть большие сомнения, не перегрузим ли мы существующую дорожную инфраструктуру и коммуникации», - пояснил губернатор.

Также ему «не очень нравится идея строительства школы на стадионе, пусть и находящемся не в самом хорошем состоянии», там, где могут гулять люди». «В этой части нужно посмотреть. Я попросил главного архитектора Пскова поработать с экспертами. Если рисков нет, то возражений не будет. Если увидим перспективы, что строительство возможно, будем работать», - заключил губернатор.