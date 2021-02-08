Противокоронавирусные ограничения в Псковской области продлены до 12 февраля

Ограничительные мероприятия из-за коронавируса на территории Псковской области продлеваются до 12 февраля. Как сообщает официальный телеграм-канал региона, соответствующие изменения в указ о мерах по противодействию COVID-19 внес губернатор Михаил Ведерников.
Напомним, 3 февраля по итогам оперштаба губернатор Михаил Ведерников утвердил следующие изменения в противовирусный указ:
максимальная заполняемость театров и филармонии увеличивается с 25% до 50%;
экскурсионные группы увеличиваются до 25 человек;
возобновляется работа аквапарков при соблюдении всех санитарных требований;
требование к работодателям о переводе 30% сотрудников на дистанционный режим становится рекомендательной нормой;
с 10 февраля режим самоизоляции для людей 65+ становится рекомендательным.
действие остальных ограничений сохраняется до 9 февраля включительно.
4 февраля в своем инстаграм-аккаунте губернатор сообщил, что следующий шаг по смягчению действующего комплекса противовирусных мер на территории Псковской области, возможно, будет сделан через неделю.