Общество

Противокоронавирусные ограничения в Псковской области продлены до 12 февраля

Ограничительные мероприятия из-за коронавируса на территории Псковской области продлеваются до 12 февраля. Как сообщает официальный телеграм-канал региона, соответствующие изменения в указ о мерах по противодействию COVID-19 внес губернатор Михаил Ведерников.

Напомним, 3 февраля по итогам оперштаба губернатор Михаил Ведерников утвердил следующие изменения в противовирусный указ:

максимальная заполняемость театров и филармонии увеличивается с 25% до 50%;

экскурсионные группы увеличиваются до 25 человек;

возобновляется работа аквапарков при соблюдении всех санитарных требований;

требование к работодателям о переводе 30% сотрудников на дистанционный режим становится рекомендательной нормой;

с 10 февраля режим самоизоляции для людей 65+ становится рекомендательным.

действие остальных ограничений сохраняется до 9 февраля включительно.

4 февраля в своем инстаграм-аккаунте губернатор сообщил, что следующий шаг по смягчению действующего комплекса противовирусных мер на территории Псковской области, возможно, будет сделан через неделю.