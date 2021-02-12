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Общество

Как крупные промышленные предприятия следуют принципам экоответственности

12.02.2021 16:40|ПсковКомментариев: 1

Важный принцип работы крупных промышленных предприятий - следование принципам экологической ответственности. Это не только развитие наилучших доступных технологий производства и реализация социально-экологических проектов, но и прозрачность деятельности для населения, органов государственной власти и СМИ.

Сегодня крупнейшие российские компании нефтехимической отрасли в различных формах реализуют свою политику экологической открытости на площадках в социальных сетях и на официальном сайте. С каждым годом они активнее внедряют публичную экологическую отчетность, реализуют на практике «зеленые» проекты, разрабатывают и применяют новейшие инструменты, заимствуют лучший мировой опыт и сами становятся образцом для подражания.

Журнал «Элемент 22» привел пример интересной практики Группы компаний «Титан».

 

Группа компаний «Титан», следуя политике открытости, запустила в 2020 году на официальном сайте специальный раздел, в котором в круглосуточном режиме публикует информацию о состоянии атмосферного воздуха в зоне влияния завода «Омский каучук». Компания постоянно и оперативно контактирует с общественностью через свои социальные сети. «Титан» стал оператором проекта российского экологического движения «Экосуббота», направленного на развитие эковолонтерства и экопривычек.

«Титан» также разработал образовательные видеопрограммы «Полезная химия», проводит регулярные экскурсионные поездки на площадки в рамках проекта «Тропинками ПАРКа».

Новые инвестиционные проекты ГК «Титан», в частности, реконструкция производства кумола на заводе «Омский каучук», имеют выраженную экологическую направленность: новая технология является бессточной и энергоэффективной, обеспечивает снижение образования побочных продуктов и минимизацию воздействия на атмосферный воздух.

Строящийся завод «Титан-Полимер» в Пскове также спроектирован по европейским технологиям в соответствии с современными жесткими экологическими требованиями. На псковском заводе присоединились к движению «Экосуббота» и охотно делятся с подписчиками в соцсетях полезными практиками.

В рамках проекта «Титан-Полимер» еженедельно делится новыми экопривычками, учит разумному потреблению и разыгрывает экоподарки для самых активных.

 

На экологических уроках рассматривались возможности дать вторую жизнь вещам, любопытные примеры экономии ресурсов с пользой для себя и экологии и даже опыт создания экопространств в квартирах.

Кроме того, «Титан-Полимер» поддерживает инициативы эковолонтеров и помогает в реализации экологических проектов и акций. Так, предприятие является ключевым партнером регионального проекта Сергея Елизарова «Экомышление», благодаря которому школьники узнают, как правильно утилизировать отходы и верно сортировать мусор. Занятия проводятся в доступных формах, например, в виде обучающих игр.

В сентябре прошлого года совместно со школьниками, студентами и преподаватели различных учебных заведений Пскова активисты «Титан-Полимера» отправились на берег реки Великой и к Гремячей башне, чтобы убрать мусор.

А в октябре в рамках реализации президентского гранта «Экомыслители» акцию «Чистый берег» на берегу озера Лесицкое провели волонтеры клуба Eco Line, которые собрали за один день 40 мешков мусора. Инвентарь для уборки предоставили завод «Титан-Полимер» и Псковская областная общественная организация «Чудской проект».

Регулярно сотрудники завода участвуют и в субботниках на территории Пскова и Псковского района.

Напомним, псковский завод «Титан-Полимер» создан с целью реализации проекта импортозамещающего и экспортоориентированного производства полимеров. Предприятие специализируется на создании комплексного импортозамещающего и экспортно-ориентированного производства полиэстера (ПЭТ-гранул) и биаксиально-ориентированных пленок (БОПЭТ) в Псковской области. Экспертным сообществом доказано, что производство ПЭТ имеет максимально высокие экологические характеристики.

При этом безопасны для природы и отходы ПЭТ - их токсичность при сжигании идентична сжиганию дров, а ПЭТ-упаковка более экологична и безопасна, чем стекло и алюминий. Использованную ПЭТ-продукцию можно переработать в текстильные и технические изделия.

Теги: #экология #промышленность #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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