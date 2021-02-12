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Общество

Виктор Антонов: Современная страна, а отношение к прививкам осталось на уровне XVIII века

12.02.2021 17:12|ПсковКомментариев: 3

Депутат Псковского областного Собрания, глава фракции «Единая Россия» Виктор Антонов сделал сегодня, 12 февраля, прививку от коронавирусной инфекции. Псковская Лента Новостей решила выяснить у парламентария, рекомендует ли он псковичам последовать его примеру, и поинтересовалась, как он воспринимает скепсис в отношении масштабной кампании по вакцинации населения.

 

- Виктор Васильевич, казалось бы, вакцинация от коронавируса широко и уверенно шагает по стране, в том числе, активно прививаются и жители Псковской области. Большинство прекрасно осознают опасность коварной инфекции, однако разговоров и кривотолков вокруг вакцинации меньше тоже не становится: нужно ли прививаться, какой вакциной, как это отразится на здоровье...

- Эта дискуссия меня поражает, честно говоря. Кажется, что не все до конца понимают, что происходит, и чем все это может закончиться.

Посмотрите, как сегодня себя ведет этот вирус, как появляются его новые штаммы, как он борется с нашими организмами. Приспособленчество COVID-19 просто поражает. Понятно, что победа все равно будет за нами. Но, наверняка, мы все, то есть все население земного шара, обязательно им переболеют. Поэтому у нас другого выхода нет: или переболеть, или вакцинироваться. Так вот проще, наверное, все-таки получить вакцину и антитела, чем ждать, когда эта зараза придет. Ведь все по-разному ее переносят: одни легко, на ногах, а другие – тяжело. Бывает так, что уже и реанимация не помогает. Умирает много людей, и по данным статистики мы это видим.

К тому же сейчас ученые обращают внимание на то, что даже если человек переболел, то в обязательном порядке остаются какие-то осложнения.

- Даже если переболел в легкой форме?

- Это могут быть незаметные какие-то моменты для организма, но неизвестно как это скажется потом. Много осложнений и явных. Это и сердечно-сосудистые патологии, нарушения сердечного ритма, сосудистые нарушения, неврология. Даже психиатры задействованы.

Сейчас министерство здравоохранения готовит документы, чтобы в регионах проводилась диспансеризация тех, кто переболел коронавирусом. Причем в обязательном порядке при диспансеризации должен присутствовать невролог, сердечно-сосудистые специалисты, врач-кардиолог, пульмонолог, потому что часто наблюдается осложнения на легкие. И психиатр. Оказывается, COVID-19 и на психику очень влияет.

Поэтому выбора у нас с вами нет. Вернее, он есть и очень простой - взять и привиться. Чем раньше - тем лучше. Вакцина замечательная, об этом уже даже, пусть и сквозь зубы, Запад вынужден говорить.

Поэтому прививаться надо обязательно. Мы впереди планеты всей. Сегодня задача - привить себя и привести с собой на прививку тех, кто этого еще не понимает.

- Почему достаточно большое количестве людей так скептично настроено по отношению к вакцинации от COVID-19?

- Недавно видел интересные гравюры – тех времен, когда в России делались прививки от оспы натуральной. История всем известная, тогда даже царица сделала себе прививку, чтобы показать народу, что это не так страшно. А на гравюрах люди, которые привились, показаны, кто с рогами, кто с выменем. Возможно, это связано с тем, что слово «вакцина» происходит от латинского слова «коровий» (vaccinus – от ред).

Я смотрел и удивлялся: у нас такая современная страна, а по отношению к прививкам, осталась на уровне XVIII века! Казалось бы, люди должны, наоборот, быть более подготовлены к цивилизованному подходу, к профилактике. Я удивляюсь, честно говоря.

Хотя в свое время весь Советский Союз был привит таким количеством вакцин! От чего только мы не прививались: и от оспы, и от кори, и от различных типов тифа, и от холеры…  Может быть, причина в том, что не было такой коммуникации, как сейчас, чтобы по интернету что-то придумать и распространять.

Я лично сам обсуждал этот вопрос со своими знакомыми докторами, петербургскими профессорами, которые разбираются в этой теме. Так, достаточно известная доктор-кардиолог, профессор недавно звонила мне и достаточно тревожно призывала: прививайся и как можно скорее, потому что у COVID-19 есть такие серьезные осложнения, которые очень опасны и могут иметь отложенный эффект. Я считаю, что нужно прислушиваться к умным людям.

- Виктор Васильевич, но есть же и такая позиция: я в вакцинацию верю, но дождусь лучше другого препарата, вдруг он окажется более качественным. Есть ли смысл откладывать вакцинацию?

- На мой взгляд, все вакцины будут иметь какие-то побочные явления. Идеального вообще в мире ничего не существует, это касается и лекарств, и вакцин, в том числе.

Сегодня выбора действительно пока нет - у нас одна вакцина, вакцина Гамалеи, знаменитый «Спутник V» (зарегистрирована как «Гам-КОВИД-Вак» - от ред.).

Но препарат уже прошел множество испытаний, десятки миллионов людей им уже привились. Можно смело делать вывод, что это хорошая вакцина.

На подходе еще вакцина новосибирская, но по ней споры тоже идут: хорошая она или плохая, есть побочка или нет. Много неопределенностей, хотя ученые работают изо всех сил. Есть классическая вакцина Чумакова, она уже появилась, но еще не поступила в широкий оборот.

В любом случае могут быть побочные явления. Например, температура или какие-то другие неудобства в организме. Но это все временно. В любом случае, встреча с настоящим вирусом может оказаться в разы страшнее - это уже смертельная опасность.

- Сегодня многие предприятия, организации, ведомства, включая и Псковское областное Собрание депутатов, проводят вакцинацию прямо на месте. Сотрудникам никуда не нужно идти, что достаточно удобно.

- Это очень удобно! И хотелось бы, чтобы это делалось еще более широко. Пока я не вижу у нас такого широкого подхода. Видимо, пока еще только набираем в этом плане обороты. Я считаю, что это надо делать, к примеру, еще и в торговых центрах.

Многое в этом смысле зависит и от руководителей, чтобы и место предоставил, и медиков пригласил, и рассказал людям, почему нужно пройти вакцинацию.

И, конечно, надо активнее заниматься пропагандой. Здесь нужно внести свою лепту и властям, и депутатам, и СМИ.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Теги: #псковское областное собрание #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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