Общество

Мишустин призвал не жалеть недобросовестных подрядчиков

Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал не жалеть недобросовестных подрядчиков. Об этом он заявил в ходе посещения социального городка в деревне Борисовичи Псковского района 18 февраля, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Видео: официальный Telegram-канал Псковской области

«Не жалейте тех, кто свои обязательства не исполняет. Мы сейчас разберемся», - подчеркнул он.

Кроме того, глава правительства указал на длительный срок строительства социального городка. «Недопустимо так долго этим заниматься. Нужно все это дело ускорять, средства есть», - сказал Михаил Мишустин.