Общество

«Титан-Полимер» в лицах: специалист по подбору персонала Ирина Большакова

Псковская Лента Новостей продолжает рассказывать о сотрудниках псковского завода «Титан-Полимер». Наша сегодняшняя героиня - Ирина Большакова, специалист по подбору персонала.

«Активная, дружелюбная, невероятно общительная», - так отзываются коллеги об Ирине, которая обеспечивает завод «Титан-Полимер» квалифицированными кадрами и создает условия для профессионального развития каждого работника. А еще она, как и положено специалисту HR-сферы, обладающему уникальными организаторскими способностями, создает позитивную внутрикорпоративную культуру на предприятии.

Родилась и выросла Ирина в рабочем поселке Струги Красные Псковской области. Окончила Великолукскую сельскохозяйственную академию по специальности «экономист» и вернулась работать в поселок. Профессиональный путь в HR-сфере начала практически сразу после окончания академии.

«Люблю заниматься общественной деятельностью: занимала пост председателя первичной профсоюзной организации работников связи Плюсского и Стругокрасненского районов, по сегодняшний день являюсь региональным секретарем партии «Единая Россия» Стругокрасненского района. Все свободное время посвящаю своей семье. Я благодарна судьбе за мужа и сына. Они мои главные приобретения и достижения последних десяти лет и, собственно, всей жизни», - рассказала о себе Ирина Большакова.

В 2018 году в Пскове проходила ярмарка вакансий, на которой она увидела презентацию завода «Титан-Полимер». Заинтересовалась, а когда объявили о наборе сотрудников, отправила резюме.

«Прошла конкурс – и вот я тут. Сейчас у меня интересная работа, благодаря которой я развиваюсь в своей профессии, узнаю новое, совершенствуюсь. Я обрела замечательный коллектив, который поддерживает меня во всем и каждый мой рабочий день насыщает позитивом и положительными эмоциями», - подчеркнула Ирина Большакова.

Фото Анастасии Сидоренко