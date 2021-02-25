«Титан-Полимер» в лицах: специалист по подбору персонала Ирина Большакова

Псковская Лента Новостей продолжает рассказывать о сотрудниках псковского завода «Титан-Полимер». Наша сегодняшняя героиня - Ирина Большакова, специалист по подбору персонала.
«Активная, дружелюбная, невероятно общительная», - так отзываются коллеги об Ирине, которая обеспечивает завод «Титан-Полимер» квалифицированными кадрами и создает условия для профессионального развития каждого работника. А еще она, как и положено специалисту HR-сферы, обладающему уникальными организаторскими способностями, создает позитивную внутрикорпоративную культуру на предприятии.
Родилась и выросла Ирина в рабочем поселке Струги Красные Псковской области. Окончила Великолукскую сельскохозяйственную академию по специальности «экономист» и вернулась работать в поселок. Профессиональный путь в HR-сфере начала практически сразу после окончания академии.
В 2018 году в Пскове проходила ярмарка вакансий, на которой она увидела презентацию завода «Титан-Полимер». Заинтересовалась, а когда объявили о наборе сотрудников, отправила резюме.
«Прошла конкурс – и вот я тут. Сейчас у меня интересная работа, благодаря которой я развиваюсь в своей профессии, узнаю новое, совершенствуюсь. Я обрела замечательный коллектив, который поддерживает меня во всем и каждый мой рабочий день насыщает позитивом и положительными эмоциями», - подчеркнула Ирина Большакова.
Фото Анастасии Сидоренко