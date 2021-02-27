Общество

В России проходят акции памяти Бориса Немцова

Акции памяти убитого в 2015 году оппозиционного политика Бориса Немцова проходят в России в субботу, 27 февраля. Как сообщает ТАСС, в Москве на Большом Москворецком мосту собрались около 100 человек. Люди приходят с цветами к месту убийства политика. Полиция перекрыла вход на Красную площадь и усилила меры безопасности на мосту.

По сообщению РИА Новости, цветы к месту убийства Бориса Немцова возложили послы ряда иностранных государств. Посол США в РФ Джон Салливан, его британская и латвийский коллеги Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш посетили место убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, следует из сообщений на страницах посольств в социальных сетях.

Как сообщалось ранее, в Пскове митинг памяти Бориса Немцова не был согласован властями. В пятницу, 26 февраля, Псковский городской суд не удовлетворил исковое заявление депутатов от Псковского «Яблока» Льва Шлосберга, Дмитрия Пермякова и Николая Кузьмина с требованием признать незаконным отказ администрации области и регионального управления Роспотребнадзора в согласовании митинга памяти Бориса Немцова в Пскове 27 февраля, а также обязать администрацию региона согласовать мероприятие.

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Сегодня областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу депутатов на решение городского суда по отказу в проведении митинга. В субботу в Пскове проходят одиночные пикеты представителей оппозиции.