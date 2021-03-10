Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Хозяйки Железной дороги
ЭКО - стань донором
электронные решения для бизнеса
Где заказать дом мечты?
Знак качества фабрики обуви Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
 
 
 
ещё Общество 10.03.2021 06:460 Еще 34 жителя Псковской области заразились коронавирусом 10.03.2021 15:040 Началась видеотрансляция пресс-конференции о развитии мобильной связи в Псковской области 10.03.2021 14:500 «След останется глубокий»: псковичей призывают прочитать очерки о зверствах в годы войны 10.03.2021 14:490 Первый бой 10.03.2021 14:300 В Великих Луках решили вопрос с остановкой маршруток у ковид-центра 10.03.2021 14:130 «Собственной персоной» Алексей Севастьянов. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 05.03.2021 17:280 Борис Елкин не исключил возможности сноса Ольгинского моста в Пскове 07.03.2021 20:150 В Псковской области нашли пропавшую 16-летнюю девушку 03.03.2021 15:186 Ожоги лица получили студентки в результате происшествия в ПсковГУ 08.03.2021 17:410 Плохие новости 06.03.2021 15:370 В Пскове скончался член Союза писателей России Валентин Курбатов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«След останется глубокий»: псковичей призывают прочитать очерки о зверствах в годы войны

10.03.2021 14:50|ПсковКомментариев: 0

О федеральном проекте «Без срока давности» рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

«Очень много лет государство уделяло внимание проблемам жертв среди солдат Красной армии. На сегодняшний день установлены судьбы очень многих людей, выложено большое количество документов. Люди делятся своими находками, выкладывают подвиги своих прадедов в общих базах, основываясь на открытых базах, которые министерство обороны создавало долгие годы, - рассказал Валерий Кузьмин. - Но проблемы жертв среди мирного населения на оккупированных территориях долгие годы обходили вниманием. Для Псковской области, которая была первой захвачена и освобождена последней, это особенно важная тема. Она сильно пострадала от нацизма, огромное количество людей погибло, лишилось домов, родственников, поэтому вопрос увековечивания памяти погибших мирных жителей — это важная задача. Проект "Без срока давности" призван напомнить об этом».

Валерий Кузьмин проиллюстрировал работу проекта одним из последних примеров: рассекречивание документов позволило определить новые места «массовых злодеяний» в деревне Глоты. Поисковый батальон обнаружил захоронение, что послужило поводом для нового расследования. На основе полученной информации в этом году должен будет проходить суд по геноциду.

Историк призывает зайти на сайт проекта в Псковской области и ознакомиться с небольшими очерками по истории преступлений Великой Отечественной войны на основе тех документов, которые публикуют в псковском архиве.

«Поверьте, след останется очень глубокий. Это то, что пережили наши предки, они не могли это забыть. Сейчас мы можем увидеть в социальных сетях такие мнения: "а что, захватили бы нас немцы, глядишь, дороги были бы хорошие". Так вот, не было бы дорог. Всех бы выселили, кого не выселили — убили бы, кого не убили — заморили бы голодом, и ничего бы здесь не осталось», - высказался Валерий Кузьмин.

Гость студии также отметил, что в 2019 году в Пскове прошла конференция «Без срока давности». По ее итогам издали сборник материалов, в котором представлены рассекреченные данные и результаты исследований по различным регионам страны. Один экземпляр Валерий Кузьмин подарил активному слушателю радио «Эхо Москвы» в Пскове Сергею Ивановичу.

Теги: #эхо москвы в пскове #архив #Беседка #Великая Отечественная война #без срока давности
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею закрепить предвыборные обещания депутатов юридически?
В опросе приняло участие 150 человек
10.03.2021, 15:120 Некоторые госуслуги в России могут стать недоступными без биометрии 10.03.2021, 15:110 Алексей Севастьянов: Гдовскому району не везет с главами, любящими спорт 10.03.2021, 15:040 Началась видеотрансляция пресс-конференции о развитии мобильной связи в Псковской области 10.03.2021, 14:500 «След останется глубокий»: псковичей призывают прочитать очерки о зверствах в годы войны
10.03.2021, 14:490 Первый бой 10.03.2021, 14:410 В России переносят дату послания президента Федеральному собранию 10.03.2021, 14:370 Партия пенсионеров будет добиваться принятия Социального кодекса 10.03.2021, 14:300 В Великих Луках решили вопрос с остановкой маршруток у ковид-центра
10.03.2021, 14:130 «Собственной персоной» Алексей Севастьянов. ВИДЕО 10.03.2021, 14:060 Псковичей приглашают на службу в ОМОН 10.03.2021, 13:530 Концерт «Новый взгляд на традиции» состоится в Пскове 19 марта 10.03.2021, 13:430 Выставка матрешек открылась в Пскове
10.03.2021, 13:370 Я стараюсь не давать далекоидущих обещаний - Алексей Севастьянов 10.03.2021, 13:320 В Пскове отметят Масленицу без сожжения чучела 10.03.2021, 13:231 Партия пенсионеров выставит кандидатов в Псковское областное Собрание во всех округах 10.03.2021, 13:170 До -16 похолодает ночью 11 марта в Псковской области
10.03.2021, 13:120 Андрей Турчак рассказал, кто войдет в состав оргкомитета праймериз «Единой России» 10.03.2021, 13:070 Теннисный турнир на призы спортклуба «‎Дружина Довмонта» завершился в Печорах 10.03.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Алексеем Севастьяновым 10.03.2021, 13:000 Храм в Мелетово передан в собственность Никандровой пустыни
10.03.2021, 12:560 Два уникальных для России документа хранятся в псковском архиве 10.03.2021, 12:520 Псковичи могут попробовать себя в роли экопросветителей 10.03.2021, 12:410 Информационное освещение работы избиркомов обсудят на дискуссионной площадке в Пскове 10.03.2021, 12:380 Число случаев COVID-19 в России сократилось до минимума с 1 октября
10.03.2021, 12:310 Детская художественная школа в Великих Луках отмечает 50-летний юбилей 10.03.2021, 12:260 Псковским водителям рассказали, как избежать аварии в снегопад 10.03.2021, 12:180 Скончался псковский изобретатель Николай Петунов 10.03.2021, 12:140 Россельхознадзор выявил в Великих Луках предприятие-фантом
10.03.2021, 12:090 Путин поручил проверить соответствие зарплат бюджетников «майским указам» 10.03.2021, 12:020 Названы самые популярные модели LADA на Северо-Западе 10.03.2021, 12:020 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Главное зло - интернет 10.03.2021, 11:510 Морозы уходят из Псковской области
10.03.2021, 11:460 К участию в конкурс-премии уличной культуры приглашают псковичей 10.03.2021, 11:370 Ограничения для грузового транспорта вводятся на трассе в Великолукском районе 10.03.2021, 11:340 Два автомобиля столкнулись у Троицкого моста в Пскове 10.03.2021, 11:300 «Собственной персоной»: Алексей Севастьянов о работе депутата, развитии спорта и выборах
10.03.2021, 11:270 Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области 10.03.2021, 11:240 В России хотят ввести налог на рекламу блогеров в иностранных соцсетях 10.03.2021, 11:190 Работающие жители Северо-Запада ощущают угрозу сокращений 10.03.2021, 11:180 Прощание с журналистом Юрием Моисеенко проходит сегодня в Пскове
10.03.2021, 11:140 Теплотрассу на территории противотуберкулезного диспансера меняют в Пскове 10.03.2021, 11:070 Псковоблсовпроф выражает соболезнования в связи со смертью активиста Елены Егоровой 10.03.2021, 11:000 ПСБ предлагает электронные решения для бизнеса 10.03.2021, 10:540 Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России
10.03.2021, 10:510 Великолучанину пришлось через суд выселять из квартиры ее бывшего владельца 10.03.2021, 10:460 Таймлапс восхода Млечного Пути над лесом сняли в Псковском районе 10.03.2021, 10:410 «Гайд-парк»: Что заставило экс-председателя облизбиркома пойти в реальную политику? 10.03.2021, 10:380 Интерактив: Автобус №17 полчаса ехал с Балтийской до Народной
10.03.2021, 10:330 Строительство многоэтажки на ближнем Завеличье стало предметом для дискуссии 10.03.2021, 10:280 Последствия повреждения газопровода устранили в Невеле 10.03.2021, 10:230 Пьяная пара на «Рено» протаранила забор жилого дома в Пскове. ФОТО 10.03.2021, 10:150 В псковских школах провели ремонт после проверки прокуратуры
10.03.2021, 10:090 Три бригады дорожных рабочих убирают снег в Пскове 10.03.2021, 10:010 В Пскове прощаются с Валентином Курбатовым 10.03.2021, 10:000 «Беседка»: Чем живет Государственный архив Псковской области? 10.03.2021, 09:510 Более половины жителей Северо-Запада планируют провести летний отпуск в России
10.03.2021, 09:470 Вотчины фаворита императрицы Елизаветы Петровны в Выборском уезде 10.03.2021, 09:360 В Пскове иностранец наказан за оскорбление следователя и адвоката в зале суда 10.03.2021, 09:280 Пенсии-2021: размер выплат, индексация и покупка стажа 10.03.2021, 09:260 ГИБДД призывает псковичей соблюдать скоростной режим во время снегопада
10.03.2021, 09:210 Автомобиль «Форд» сгорел в Псковском районе 10.03.2021, 09:120 Названа средняя сумма, которую россияне готовы одолжить до зарплаты коллеге 10.03.2021, 09:050 Короткое замыкание стало причиной пожара в кафе в Великих Луках 10.03.2021, 09:030 Единую модель организаций для сирот разработают в России
10.03.2021, 08:550 В России предлагают запретить иноагентам вести предвыборную агитацию 10.03.2021, 08:470 «Михайловское» приглашает на вебинар о «семейственных преданиях» Пушкина 10.03.2021, 08:350 Латвия возобновит авиасообщение с Россией 10.03.2021, 08:230 Россию ожидает катастрофически долгое лето
10.03.2021, 08:140 Разработка российских медиков сделает возможными дальние космические экспедиции 10.03.2021, 08:000 Аналитики предрекают рост российского рынка акций 10.03.2021, 07:510 Квартирам в спальных районах спрогнозировали подорожание 10.03.2021, 07:400 Новый российский препарат от COVID-19 могут зарегистрировать летом
10.03.2021, 07:280 Птицефабрики могут отказаться от производства премиальной продукции 10.03.2021, 07:150 Владимир Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в тюрьмах 10.03.2021, 07:001 Почти 20 тысяч человек в Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 10.03.2021, 06:580 Самолет авиарейса МинВоды-Псков сел в Пулково из-за плохих метеоусловий
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.