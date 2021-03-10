Общество

«След останется глубокий»: псковичей призывают прочитать очерки о зверствах в годы войны

О федеральном проекте «Без срока давности» рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

«Очень много лет государство уделяло внимание проблемам жертв среди солдат Красной армии. На сегодняшний день установлены судьбы очень многих людей, выложено большое количество документов. Люди делятся своими находками, выкладывают подвиги своих прадедов в общих базах, основываясь на открытых базах, которые министерство обороны создавало долгие годы, - рассказал Валерий Кузьмин. - Но проблемы жертв среди мирного населения на оккупированных территориях долгие годы обходили вниманием. Для Псковской области, которая была первой захвачена и освобождена последней, это особенно важная тема. Она сильно пострадала от нацизма, огромное количество людей погибло, лишилось домов, родственников, поэтому вопрос увековечивания памяти погибших мирных жителей — это важная задача. Проект "Без срока давности" призван напомнить об этом».

Валерий Кузьмин проиллюстрировал работу проекта одним из последних примеров: рассекречивание документов позволило определить новые места «массовых злодеяний» в деревне Глоты. Поисковый батальон обнаружил захоронение, что послужило поводом для нового расследования. На основе полученной информации в этом году должен будет проходить суд по геноциду.

Историк призывает зайти на сайт проекта в Псковской области и ознакомиться с небольшими очерками по истории преступлений Великой Отечественной войны на основе тех документов, которые публикуют в псковском архиве.

«Поверьте, след останется очень глубокий. Это то, что пережили наши предки, они не могли это забыть. Сейчас мы можем увидеть в социальных сетях такие мнения: "а что, захватили бы нас немцы, глядишь, дороги были бы хорошие". Так вот, не было бы дорог. Всех бы выселили, кого не выселили — убили бы, кого не убили — заморили бы голодом, и ничего бы здесь не осталось», - высказался Валерий Кузьмин.

Гость студии также отметил, что в 2019 году в Пскове прошла конференция «Без срока давности». По ее итогам издали сборник материалов, в котором представлены рассекреченные данные и результаты исследований по различным регионам страны. Один экземпляр Валерий Кузьмин подарил активному слушателю радио «Эхо Москвы» в Пскове Сергею Ивановичу.