Общество

Александр Братчиков привился от COVID-19

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков привился первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Решение привиться глава администрации принял после проведения теста на антитела и консультации с врачом. Прививку провели первой российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак».

«Сегодня привился от коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что в конце прошлого года я переболел ковидом, все анализы показали отсутствие антител. Поэтому решение было принято однозначное – нужна прививка! На своем примере хочу показать, что вакцинация необходима и безопасна. Честно признаюсь, пока немного волнительно, но, уверен, что все будет хорошо» - подчеркнул Александр Братчиков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, по примеру сити-менеджера привились и другие чиновники.

В Пскове вакцинация от COVID-19 продолжается в подразделениях поликлиник №1, №2 и №3. Для этого нужно предварительно записаться по телефону 299-028 или через сайт госуслуг.

Также в порядке живой очереди прививку можно сделать в пункте вакцинации в торговом комплексе «Империал» ежедневно с 10.00 до 15.00, при себе нужно иметь паспорт и медицинский полис.