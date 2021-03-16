Общество

Александр Братчиков: Последствий после первой прививки от COVID-19 я не ощутил

Глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе прямого эфира радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил, что не ощутил негативных последствий после первой прививки от коронавируса.

Сити-менеджер рассказал, что переболел коронавирусом в конце прошлого года, и у него были антитела. В этом году провели тестирование всех сотрудников городской администрации (357 человек) на наличие антител в организме. «В итоге получилось, что антител в организме у меня нет. Я посоветовался с врачами, посоветовали сделать прививку. Чувствую себя хорошо, после первой вакцинации последствий не ощутил», - рассказал он. Второй компонент вакцины от коронавируса глава администрации получит 1 апреля.

Как отметил Александр Братчиков, он был сторонником того, чтобы сотрудники администрации сделали прививку от коронавируса, если у них не окажется антител. «На собственном примере показал, что ничего страшного в этом нет», - добавил Александр Братчиков.