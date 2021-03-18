Общество

Юрий Сорокин о «Чистых играх»: Всем желающим - добро пожаловать

Заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель регионального отделения Российского детского фонда и директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин в беседе с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове пригласил всех к участию в состязании-субботнике «Чистые игры», которое пройдет в областном центре с 1 по 30 апреля.

«Всем желающим - добро пожаловать, - пригласил он. - Кто может, пожалуйста, пусть поучаствует. Мне кажется, это хорошая инициатива. И если мы любим свой город, будет неплохо, если ее поддержим и примем активное участие»

Юрий Сорокин рассказал, что всегда присоединяется к субботникам. «Ежегодно убираю территорию вокруг нашей фабрики. Никого не заставляем, а приглашаем. Приятно приезжать на работу, когда вокруг нет мусора», - добавил он.

Напомним, участникам субботника-состязания «Чистые игры» предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а три победителя - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Генеральный партнер «Чистых игр» - псковский завод «Титан-Полимер», информационные партнеры - медиахолдинг «Гражданская пресса» и ГТРК «Псков».