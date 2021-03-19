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Общество

Псковичам рассказали об основных целях проекта «Чистый воздух»

20.03.2021 17:09|ПсковКомментариев: 0

Основная цель федерального проекта «Чистый воздух», чтобы каждый гражданин России, открыв форточку почувствовал, что воздух за окном стал чище. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил сегодня, 20 марта, руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» (Росприроднадзор) Александр Власов на заседании круглого стола «Этапы формирования экологической программы региона».

«Когда мы начинали наш проект, первые 12 городов вошли в перечень пилотных регионов, но затем перечень этих городов будет увеличен – их количество будет увеличено как минимум до 48», - уточнил Александр Власов. К 2030 должны он должны снизить в два раза уровень опасных веществ в атмосфере.

Он также добавил, что в рамках федерального проекта «Чистый воздух» при поддержке Росприроднадзора и Министерства просвещения Российской Федерации в регионах также реализуются экопросветительские проекты.

Так, экопросветительский проект «Экологический патруль» включает в себя 10 городов-участников. Он направлен на создание экоцентристкого мышления у школьников. «После прохождения определенных тестов у них появляется возможность самостоятельно делать замеры», - добавил Александр Власов.

Кроме того, он отметил, что до конца года в рамках проекта будет вручена национальная премия «Чистый воздух». «Планируем это мероприятие провести до конца года. Таким образом мы бы хотели рассказать о передовых технологиях, в том числе реализуемых общественниками», - добавил Александр Власов.

Федеральный спикер сообщил, что впервые приехал в Псковскую область, и обратил внимание, что регион находится в интересном, экологически чистом месте. «Первое впечатление от Пскова и Печор, где мне сегодня удалось побывать, это удивление, что вам удалось так хорошо сохранить культурное наследие», - прокомментировал Александр Власов.

Теги: #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
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