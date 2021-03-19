Общество

Развивать в Пскове экопространства предложила эксперт РЭД

Член Экспертного совета РЭД, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО ГК «Титан» Алина Рыбина обратились к руководству Пскова с просьбой содействия в реализации проекта по созданию экопространств в городе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое предложение она озвучила сегодня, 20 марта, на заседании круглого стола «Этапы формирования экологической программы региона».

Суть предложения – создать в Пскове некие экомодули, которые могут стать центрами притяжения для жителей и туристов. «Задача непростая, это не просто посадить какие-то растения или провести субботник. Это целая наука, которая подразумевает межотраслевое взаимодействие. Это не некие разовые акции. Надо выходить на постоянное сопровождение того места, которое мы, например, убрали во время субботника», - поделилась Алина Рыбина.

Она также отметила, что как эксперт участвовала в разработке национальной премии «Чистый воздух». «Мне кажется, что у Пскова есть все шансы в этом году оказаться в числе победителей. И тем самым привлечь дополнительных туристов, привлечь средства на развитие экотуризма, привлечь бизнес для развития соответствующей инфраструктуры», - отметила Алина Рыбина.