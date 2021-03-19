Общество

«Круглый стол» «Этапы формирования экологической программы региона». ВИДЕО

Псковская Лента Новостей по инициативе Общероссийского общественного движения «Российское Экологическое Движение» при поддержке Регионального Союза промышленников и предпринимателей и псковского завода «Титан-Полимер» провела 20 марта в офисе РСПП Псковской области заседание круглого стола «Этапы формирования экологической программы региона».

В мероприятии приняли участие представители региональных ведомств, курирующих реализацию нацпроекта «Экология», компании, внедряющие современные технологии, направленные на реализацию задач нацпроекта «Экология», представители бизнеса, независимые эксперты и лидеры общественных организаций, а также представители ведущих СМИ региона.