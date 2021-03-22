Общество

Около 23 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19

Около 23 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19. Полностью завершили вакцинацию свыше 16 тысяч человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

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Общее количество поставленного препарата «Гам-Ковид-Вак» составляет более 24,5 тысячи доз. Из них 1,2 тысячи доз передали в регион накануне.

Напомним, вакцинация от COVID-19 осуществляется по предварительной записи по номеру единой службы «122», а также по номерам колл-центров, телефонов регистратур поликлиник или при личном посещении, а также с помощью портала «Госуслуги».

Пункты, в которых жители Псковской области могут сделать прививку от коронавирусной инфекции, работают во всех муниципальных образованиях региона. Услуга бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.