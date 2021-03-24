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Общество

Оценивать уборку во время «Чистых игр» в Пскове будут в пяти номинациях

24.03.2021 15:10|ПсковКомментариев: 0

Оценивать уборку во время «Чистых игр» будут в пяти номинациях. Об этом рассказал заместитель главы администрации Пскова Павел Волков 24 марта на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

По предварительной информации, будет пять номинаций. Одна из них - предприятия города; вторая - торговые площадки, торговые центры, рынки, торговые площади, объекты НТО; третья - объекты социальной инфраструктуры, школы, сады, спортивные объекты, четвертая - самый чистый двор, будет оцениваться работа управляющих компаний и ТСЖ, перечислил Павел Волков.

Павел Волков уточнил, что в последней номинации будет оцениваться не работа управляющей компании в целом, а либо отдельный двор, либо несколько домов с общей территорией. Скверы парки и набережные планируется выделить в отдельную категорию.

Положение о конкурсе сейчас дорабатывается. Определять победителей будут читатели сайта ПЛН, а также жюри, в состав которого войдут представители власти и организаций-спонсоров.

По словам Павла Волкова, у организаторов «есть устойчивое желание» отметить самый плохой объект и вручить в качестве «приза» метлу.

Конкурс будет проводиться с 1 апреля по 15 мая.

Теги: #Чистые игры #проект
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: «Чистые игры» в Пскове УГХ ожидает участия силовиков в «Чистых играх» в Пскове Оценивать уборку во время «Чистых игр» в Пскове будут в пяти номинациях Общественный пресс-центр ПЛН: Состязание-субботник «Чистые игры» Павел Талебин: Только общими усилиями мы сделаем Псков чистым, уютным и красивым «Экопром» примет участие в «Чистых играх» Юрий Сорокин о «Чистых играх»: Всем желающим - добро пожаловать Дмитрий Гусаков: «Чистые игры» - правильный формат привлечения псковичей к уборке города Марина Мезенцева: «Экопром» оказывает поддержку всем, кто радеет за чистоту своего края Александр Братчиков призвал максимально привлечь псковичей к уборке города «Чистые игры» стартуют в Пскове в апреле
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