Общество

Оценивать уборку во время «Чистых игр» в Пскове будут в пяти номинациях

Оценивать уборку во время «Чистых игр» будут в пяти номинациях. Об этом рассказал заместитель главы администрации Пскова Павел Волков 24 марта на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

По предварительной информации, будет пять номинаций. Одна из них - предприятия города; вторая - торговые площадки, торговые центры, рынки, торговые площади, объекты НТО; третья - объекты социальной инфраструктуры, школы, сады, спортивные объекты, четвертая - самый чистый двор, будет оцениваться работа управляющих компаний и ТСЖ, перечислил Павел Волков.

Павел Волков уточнил, что в последней номинации будет оцениваться не работа управляющей компании в целом, а либо отдельный двор, либо несколько домов с общей территорией. Скверы парки и набережные планируется выделить в отдельную категорию.

Положение о конкурсе сейчас дорабатывается. Определять победителей будут читатели сайта ПЛН, а также жюри, в состав которого войдут представители власти и организаций-спонсоров.

По словам Павла Волкова, у организаторов «есть устойчивое желание» отметить самый плохой объект и вручить в качестве «приза» метлу.

Конкурс будет проводиться с 1 апреля по 15 мая.