Общество

Ассоциацию учителей естественных наук создадут после форума в Пскове

Открытие Всероссийского форума учителей естественных наук в рамках XXXV Кикоинских чтений состоялись сегодня, 26 марта, в Пскове. В мероприятии приняли участие губернатор Михаил Ведерников, заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и президент Академии Минпросвещения России Исаак Калина.

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«Сегодня жизнь каждого школьника тесно связана с цифровыми технологиями, и едва ли не каждый учащийся начинает и заканчивает день с телефоном и компьютером, все больше адаптируясь под быструю, емкую и яркую подачу информации. С другой стороны, в прошлом году мы четко увидели: технологии не способны полностью заменить традиционные педагогические практики. Удаленный режим обучения, чаты и видеоуроки действительно полезны, но у них есть существенные ограничения и недостатки. Поэтому каждый педагог, чтобы оставаться востребованным и профессиональным, вынужден балансировать между двумя крайностями, вырабатывая собственный уникальный подход к обучению. Эта непростая задача требует гибкости, мудрости, терпения, постоянного совершенствования готовности к изменениям. Я искренне верю, что и наш форум, и ассоциация, которая будет создана после него, позволит успешно внедрить и реализовать подход лучших педагогических традиций, выработанных Кикоином, на территории всей страны», - обратился к участникам форума Михаил Ведерников.

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Сегодня на пленарном заседании обсуждались проблемы оснащенности школ современным оборудованием для успешного проведения экспериментов школьниками на уроках физики, химии и биологии. Заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк отметил, что в последние годы увеличено финансирование сельских школ, а в городах с населением свыше 60 тысяч человек создаются кванториумы для привлечения интереса подрастающего поколения к науке.

Кроме того, Виктор Басюк анонсировал создание Ассоциации учителей естественных наук. По его словам, Ассоциация поможет педагогам научно-естественных дисциплин более близко взаимодействовать, повышать свое профессиональное мастерство и аккумулировать передовые научные знания и инновационные образовательные практики. В перспективе российское образование сможет значительно повысить свое качество благодаря объединению ученых и педагогов для совместного решения задач.

«Хочу выразить слова благодарности за гостеприимный прием, который оказывает форуму Псковская земля, за предоставление прекрасных площадок проведения форума и за те глаза детей, которые мы сегодня видели, когда ребята действительно своими руками могут попробовать на элементарном уровне серьезную науку», - добавил Виктор Басюк.