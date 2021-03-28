Общество

В Псковскую область поступила еще одна партия вакцины от COVID-19

В Псковскую область поступила еще одна партия вакцины от коронавируса – более 5 тысяч доз. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Ранее, 25 марта, регион принял 2700 доз, 22 марта – 1200 доз. Они распределены по медицинским организациям и мобильным пунктам вакцинации, в том числе в ТЦ «Империал».

«Прививочная кампания от коронавируса идет хорошими темпами: в общей сложности 24 тысячи жителей Псковской области сделали первый укол, из них почти 19 тысяч – полностью завершили вакцинацию. Некоторые эксперты прогнозируют третью волну распространения COVID-19 – и если она будет не такая мощная, как в конце прошлого года, не нужно принимать лишний риск на себя и своих близких», - сказал Михаил Ведерников.

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По его словам, защитить свое здоровье и записаться на вакцинацию можно просто и бесплатно. Для этого достаточно обратиться по номеру 122 или через портал госуслуг.