Общество

«Титан-Полимер» в лицах: инженер-электрик Павел Иванов

Псковская Лента Новостей продолжает рассказывать о сотрудниках псковского завода «Титан-Полимер». Наш сегодняшний герой – Павел Иванов, инженер-электрик.



В послужном списке Павла Иванова работа мастером службы кабельных линий

Рассказывая о себе, Павел отмечает, что всегда увлекался физикой и всевозможными механизмами. «Было интересно разобраться что и как работает, и какими физическими законами это объясняется. Так родилась страсть к ремонту всевозможных машин и механизмов, чем и был занят по молодости», - поясняет он.

Кроме того, Павел активно занимается спортом, в свое время он даже выступал за сборную Псковской области по пауэрлифтингу, а еще около трех лет танцевал брейк-данс и катался на скейте.

Среди спортивных достижений Павла Иванова - награда «Лучшей спортсмен года города Пскова», полученная в 2011 году, а также кубок абсолютного чемпиона среди юниоров в весовой категории до 74 кг в 2011 году. Есть в его копилке достижения и научные - например, участие в IV Международном форуме по энергоэффективности и энергосбережению ENES 2015 в качестве конкурсанта, представляющего Псковскую область.

«Особенно горжусь своим воспитанием, которое привили мне мои родственники (именно родственники, потому что в моем воспитании большую роль сыграла моя бабушка, покойный дедушка, который умер незадолго до моего рождения, моя сестра и соответственно родители), и часть жизни, прожитая в деревне. Они привили мне трудолюбие, желание и тягу всегда прийти на помощь, зачастую даже в ущерб собственному времени или здоровью - эти качества в современном мире присущи, к сожалению, далеко не каждому», - делится Павел.

Павел окончил электромеханический факультет бывшего ПГПИ (ныне ПсковГУ), где не только осваивал новые для себя знания, но и занимался научной деятельностью. «Во время обучения в вузе не раз ловил себя на мысли, что с направлением своей будущей деятельности я не ошибся», - отмечает он.

«В конце лета 2020 года я активно искал новое рабочее место. Узнал, что "Титан-Полимер" ищет новых сотрудников. Решил поглубже ознакомиться с деятельностью самого предприятия, а также со всей сферой деятельности группы компаний "Титан", чья многолетняя история, надежность и уверенность в завтрашнем дне не оставляла никаких сомнений: работа здесь - это именно то, что позволит раскрыть мои профессиональные навыки и позволит активно применять их в повседневной деятельности», - рассказывает Павел.

Он уверен, что работа на псковском заводе «Титан-Полимер» позволяет ему получать бесценный опыт в процессе общения со специалистами высокого уровня и решения интересных производственных вопросов.

«Также работа на данном предприятии открыла мне дорогу к изучению новых для меня отраслей, технических инноваций и дала возможность своими глазами увидеть работу современного специализированного оборудования, разобраться в применяемых механизмах и принципах работы таких устройств, о которых я ранее не знал», - добавляет Павел Иванов.

Работа на заводе не мешает ему оставаться разносторонней личностью. Павел всерьез увлекся еще и столярным ремеслом. В своем гараже он даже обустроил небольшую мастерскую, в которой создает изделия из дерева в свободное время.

«Мои девизы: "Счастье – в мелочах" и "Нет нерешаемых задач". Взгляды на жизнь сугубо оптимистические, во всем можно увидеть что-то хорошее, и надеяться нужно всегда на лучшее. И что бы ты ни делал, всегда надо стараться сделать это идеально, ведь плохо получается только когда пускаешь все на самотек», - заключил Павел Иванов.