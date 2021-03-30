«Титан-Полимер» в лицах: инженер-электрик Павел Иванов

Псковская Лента Новостей продолжает рассказывать о сотрудниках псковского завода «Титан-Полимер». Наш сегодняшний герой – Павел Иванов, инженер-электрик.
В послужном списке Павла Иванова работа мастером службы кабельных линий
Рассказывая о себе, Павел отмечает, что всегда увлекался физикой и всевозможными механизмами. «Было интересно разобраться что и как работает, и какими физическими законами это объясняется. Так родилась страсть к ремонту всевозможных машин и механизмов, чем и был занят по молодости», - поясняет он.
Кроме того, Павел активно занимается спортом, в свое время он даже выступал за сборную Псковской области по пауэрлифтингу, а еще около трех лет танцевал брейк-данс и катался на скейте.
Среди спортивных достижений Павла Иванова - награда «Лучшей спортсмен года города Пскова», полученная в 2011 году, а также кубок абсолютного чемпиона среди юниоров в весовой категории до 74 кг в 2011 году. Есть в его копилке достижения и научные - например, участие в IV Международном форуме по энергоэффективности и энергосбережению ENES 2015 в качестве конкурсанта, представляющего Псковскую область.
Павел окончил электромеханический факультет бывшего ПГПИ (ныне ПсковГУ), где не только осваивал новые для себя знания, но и занимался научной деятельностью. «Во время обучения в вузе не раз ловил себя на мысли, что с направлением своей будущей деятельности я не ошибся», - отмечает он.
«В конце лета 2020 года я активно искал новое рабочее место. Узнал, что "Титан-Полимер" ищет новых сотрудников. Решил поглубже ознакомиться с деятельностью самого предприятия, а также со всей сферой деятельности группы компаний "Титан", чья многолетняя история, надежность и уверенность в завтрашнем дне не оставляла никаких сомнений: работа здесь - это именно то, что позволит раскрыть мои профессиональные навыки и позволит активно применять их в повседневной деятельности», - рассказывает Павел.
Он уверен, что работа на псковском заводе «Титан-Полимер» позволяет ему получать бесценный опыт в процессе общения со специалистами высокого уровня и решения интересных производственных вопросов.
Работа на заводе не мешает ему оставаться разносторонней личностью. Павел всерьез увлекся еще и столярным ремеслом. В своем гараже он даже обустроил небольшую мастерскую, в которой создает изделия из дерева в свободное время.
«Мои девизы: "Счастье – в мелочах" и "Нет нерешаемых задач". Взгляды на жизнь сугубо оптимистические, во всем можно увидеть что-то хорошее, и надеяться нужно всегда на лучшее. И что бы ты ни делал, всегда надо стараться сделать это идеально, ведь плохо получается только когда пускаешь все на самотек», - заключил Павел Иванов.