Общество

Почти 24 тысячи человек привились от коронавируса в Псковской области

Почти 24 тысячи человек привились от коронавируса в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, цифра была озвучена на совещании первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

В обсуждении актуальных вопросов развития социальной сферы приняли участие председатели региональных комитетов, руководство областных надзорных ведомств и профсоюзов, представители псковского отделения Пенсионного фонда РФ, в режиме видео-конференц-связи — профильные заместители глав районов, Пскова и Великих Лук. В первую очередь участники совещания обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в Псковской области. Первый вице-губернатор отметила, что ситуация по борьбе с новой коронавирусной инфекцией остается вопросом номер один в регионе и находится на особом контроле губернатора Михаила Ведерникова и администрации области.

«Снижать степень ответственности за все мероприятия, связанные с профилактикой распространения коронавируса, мы пока не имеем права. Пункты указа губернатора должны строго соблюдаться каждым жителем области для реализации благоприятного прогноза по текущей эпидемиологической ситуации», — подчеркнула Вера Емельянова.

В настоящее время в регионе отмечается снижение темпов распространения заболеваемости COVID-19, проинформировал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук. Вместе с тем он обратил внимание на недостаточно активное формирование коллективного иммунитета — от коронавирусной инфекции привились почти 24 тысячи человек, из них полностью — около 19 тыс человек.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко отметила, что темпы проведения прививочной кампании в регионе постепенно увеличиваются, растет и количество партий поступающей вакцины. В настоящее время в обороте учреждений здравоохранения области находится порядка 32,5 тысяч доз вакцины. В связи с этим в регионе будут организованы дополнительные прививочные пункты, сообщила она и обратила внимание, что в программу расширения точек для вакцинирования будут включены и торговые центры. «В таких местах отмечена особая активность граждан, желающих привиться», — заметила Марина Гаращенко.

Председатель профильного комитета также проинформировала о работе государственных учреждений здравоохранения в период распространения новой коронавирусной инфекции.

В рамках совещания участники обсудили актуальные вопросы сфер образования, культуры, труда и занятости, а также социальной поддержки населения. Отдельно были рассмотрены первоочередные мероприятия по подготовке региона к отмечанию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. «Подготовка событийной программы будет осуществляться с учетом эпидемиологической ситуации. Ветеранам и причисленным к ним категориям граждан будут предоставлены необходимые меры социальной поддержки», - отметила вице-губернатор.