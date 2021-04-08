Общество

«Титан-Полимер» в лицах: менеджер по химсырью Роман Лебедев

Псковская Лента Новостей продолжает рассказывать о сотрудниках псковского завода «Титан-Полимер». Наш сегодняшний герой – менеджер по химсырью Роман Лебедев.



Фото Анастасии Сидоренко

Роман - самый молодой специалист завода. После окончания ПсковГУ по специальности таможенное дело он трудоустроился в ООО «Титан-Полимер» на должность специалиста по внешнеэкономической деятельности.

«Я благодарен руководству предприятия, что не посмотрели на отсутствие опыта, поверили в меня, а коллегам - за то, что многому научили. Уже через год обеспечили мне карьерный рост, предложив другую должность. Впереди у меня много интересных задач и самое главное, что я вижу перспективы своего профессионального развития на заводе «Титан-Полимер». Я рад, что нашел достойную работу в своем регионе», - поделился Роман Лебедев.

Его главный жизненный девиз: «Дисциплина должна быть во всем». А еще у Романа большая семья, которую он считает своей главной опорой и поддержкой во всем.

Коллеги же отмечают, что Роман - разносторонний и невероятно талантливый человек: более 10 лет занимался единоборствами, окончил музыкальную школу, изучал иностранные языки.

«Спорт закалил мой характер, сделал меня целеустремленным и дисциплинированным человеком», - рассказал Роман Лебедев.