«Титан-Полимер» в лицах: менеджер по химсырью Роман Лебедев

Псковская Лента Новостей продолжает рассказывать о сотрудниках псковского завода «Титан-Полимер». Наш сегодняшний герой – менеджер по химсырью Роман Лебедев.
Фото Анастасии Сидоренко
Роман - самый молодой специалист завода. После окончания ПсковГУ по специальности таможенное дело он трудоустроился в ООО «Титан-Полимер» на должность специалиста по внешнеэкономической деятельности.
Его главный жизненный девиз: «Дисциплина должна быть во всем». А еще у Романа большая семья, которую он считает своей главной опорой и поддержкой во всем.
Коллеги же отмечают, что Роман - разносторонний и невероятно талантливый человек: более 10 лет занимался единоборствами, окончил музыкальную школу, изучал иностранные языки.
«Спорт закалил мой характер, сделал меня целеустремленным и дисциплинированным человеком», - рассказал Роман Лебедев.