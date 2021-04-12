Общество

Иван Штылин покинул пост директора псковского Ледового дворца

Иван Штылин покинул пост директора псковского Ледового дворца. Об этом сообщил Telegram-канал «Новый правдоруб», ранее считавшийся близким к администрации региона.

Отмечается, что ему подписали заявление на увольнение по собственному желанию.

Сегодня стало известно, что Жанна Малышева покинет пост главы комитета по культуре Псковской области.

Смотрите также Жанна Малышева может покинуть пост главы комитета по культуре

Напомним, 3 апреля в Ледовом дворце Пскова с нарушениями противовирусных требований прошел концерт Niletto и Клавы Коки. В связи с этим были инициированы проверки в отношении директора ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» (юрлицо, руководящее Ледовым дворцом) и руководителей комитетов по спорту и культуре.