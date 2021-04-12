Иван Штылин покинул пост директора псковского Ледового дворца. Об этом сообщил Telegram-канал «Новый правдоруб», ранее считавшийся близким к администрации региона.
Отмечается, что ему подписали заявление на увольнение по собственному желанию.
Сегодня стало известно, что Жанна Малышева покинет пост главы комитета по культуре Псковской области.
Напомним, 3 апреля в Ледовом дворце Пскова с нарушениями противовирусных требований прошел концерт Niletto и Клавы Коки. В связи с этим были инициированы проверки в отношении директора ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» (юрлицо, руководящее Ледовым дворцом) и руководителей комитетов по спорту и культуре.