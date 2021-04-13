Общество

Укол в ТЦ

Два пункта вакцинации развернуты в псковских торговых центрах: в марте медики начали работать в «Империале», в апреле - в «Акваполисе». Практика не новая: как только в городе фиксировалось превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ, в разных районах Пскова появлялись «буханки» с красным крестом - мобильные фельдшерско-акушерские пункты, где можно было бесплатно привиться. COVID многое изменил в нашей жизни: может, и не навсегда, но пункты вакцинации в ТЦ постепенно становятся реалиями многих российских городов, речь идет не только о столицах, но и о Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Рязани, Иванове, Таганроге, Белгороде, Волгограде, Туапсе, Ростове.

Мы выяснили, как работают псковские пункты вакцинации, что говорят о такой практике медики со стажем и как отнеслись к необычной инициативе жители города.

#мнетолькоспросить

«Вы громче спрашивайте, кто последний», - советует мне девушка в пункте вакцинации, развернутом в «Империале» (на втором этаже, за фудкортом). Совет дельный: своей очереди ожидают около 20 человек, в основном пожилого возраста. Места много, сидят все свободно, можно, и правда, не расслышать робкий вопрос нового визитера.

В самом дальнем углу бойко заполняют анкету муж и жена: «Маш, а у тебя контакты с больными были?» Маша смотрит на пожилого спутника, как на проказливого школьника. Остальные пенсионеры не теряют бдительности: не дай бог я влезу вперед всех по своей природной наглости.

Так как я действительно из тех, которым «толькоспросить», бодро отправляюсь за стекло - там оформляют документы и делают прививку. Внутри очень тихо и спокойно. Работает несколько администраторов, которые замеряют давление, сатурацию, температуру и принимают бумаги у пациентов, которые надо заполнить заблаговременно. Образцы - здесь же, на входе: это медкарта, добровольное информированное согласие и анкета, в которой необходимо ответить «да» или «нет» на вопросы из серии: «Делали ли Вы прививку от гриппа или пневмококка?», «Были ли у вас аллергические реакции?», «Принимаете ли вы преднизолон?», «Вы беременны или планируете забеременеть в ближайшее время?» и т.п. Дата. Подпись.

Прививку делают за ширмой. Рядом с ней - стульчики и кушетка, на которой можно подождать своей очереди или посидеть после введения вакцины: в течение получаса человек должен оставаться под наблюдением медиков, которые отслеживают реакции организма.

Во избежание многочисленных вопросов на входе любопытствующие могут прочитать: часы вакцинирования с 10 до 15 часов, при себе иметь паспорт, полис и СНИЛС. Большими буквами: Вакцинация бесплатная, предварительная запись не требуется (но если вы хотите привиться в поликлинике, регистрация понадобится - для этого надо позвонить по телефону 299-028).

Третья будет?

Прививочный пункт в ТРК «Акваполис» принял первых псковичей 12 апреля. Открыли его по поручению губернатора региона Михаила Ведерникова, на фоне осторожных, но не слишком оптимистичных прогнозов относительно развития ситуации с коронавирусом.

«Апрель и май остаются опасными месяцами, - поясняет глава области. - Во-первых, текущие погодные условия способствуют распространению всех респираторных заболеваний. В том числе и коронавирус не является исключением. Во-вторых, грядут майские праздники, а мы хорошо помним прошлый год, когда они привели к массовому всплеску заболеваемости. И нет оснований полагать, что в этот раз будет как-то иначе».

В своих оценках солидарен с губернатором и главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук. В интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Любови Кузнецовой он отметил, что ситуация меняется не в лучшую сторону. «К сожалению, в ближайшее время нас ожидает волна - появятся петербургские дачники, - сообщил Александр Нестерук. - Сейчас основная заболеваемость в районных центрах, граничащих с Питером... На прошлой неделе было зарегистрировано 15 случаев в Плюссе, 20 в Гдове. Возможно, уже начался приезд петербуржцев, и они потихоньку начинают влиять на уровень заболеваемости. А скоро будут их десятки тысяч, и традиционно это может вызвать подъем».

Основная надежда псковских медиков и чиновников - именно на вакцинацию. По данным на 12 апреля, озвученным Михаилом Ведерниковым, более 33,5 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса и почти 22,5 тысячи полностью закончили вакцинацию препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

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На фоне других регионов Северо-Запада наш регион выглядит «середнячком»: в Великом Новгороде, например, на тот же период первый этап вакцинации прошли 35 847 человек, завершили вакцинацию – 22 865 человек. По этому показателю наши соседи попадают в «зелёную зону» по критериям, принятым в стране. Иная картина - в Вологде, где привито 18 663 человека, в том числе 11 825 человек сделали две прививки и, соответственно, завершили курс вакцинации. Столь большая разница связана с неравномерностью поставок препарата: за время кампании в Великий Новгород поступило 44 342 дозы вакцины, в Вологду - в два раза меньше, лишь 21 986 доз.

Лист ожидания

Пункты вакцинации в ТЦ стали одной из составляющих массовой прививочной кампании, объявленной президентом Владимиром Путиным в январе этого года. «Это создает дополнительные возможности для вакцинации населения, - подчеркивает глава города Пскова Елена Полонская. - Не надо стоять в очередях в поликлиниках, не надо подвергать себя риску заражения, брать номерки: сегодня прививочная кампания проходит широко, массово, открыто, что самое главное - бесплатно для нашего населения. Я считаю, необходимо воспользоваться данной возможностью и всем нам дружно привиться».

Арт-директор ТРК «Акваполис» Николай Королев уверен, что открытие пункта вакцинации на Кузбасской, 19 является одной из важнейших миссий. «Так как комплекс является популярным местом отдыха, покупок и посещения псковичей, нам кажется, что возможность сделать прививку непосредственно на нашей территории станет удобна для реализации важнейших задач вакцинирования нашего населения, - говорит он. - Приглашаю всех посетить новый пункт, оценить все его положительные стороны. Мы старались подобрать необходимую мебель, удобное помещение с двумя зонами - ожидания и вакцинации».

Часть горожан, действительно, отозвались на призывы чиновников, медиков, представителей общественности, и дисциплинированно выстроились в очереди «за уколом». Но у многих возник вопрос: насколько реально проводить вакцинацию в условиях торговой, а не медицинской площадки?

Этот скепсис очевиден в результатах опроса, который Псковская Лента Новостей организовала в своей группе во ВКонтакте. Мы поинтересовались у наших подписчиков, как они относятся к возможности вакцинироваться от COVID-19 в торговых центрах. Более 50% выбрали ответ, что «любые медицинские манипуляции надо проводить в специальных кабинетах, а не в ТЦ» (53,37%). На втором месте по популярности - вариант «резко отрицательно: антисанитария зашкаливает» (19,63%). Тех, кто считает, что два дополнительных пункта будут способствовать увеличению количества привитых, всего 15,95%.

Мы обратились за консультацией к псковской медсестре с многолетним опытом, на счету которой - сотни прививочных кампаний, с просьбой прокомментировать вакцинацию в ТЦ. «Самое важное - понять, правильно ли организовано хранение вакцины, - рассказала она. - Если препарат находится в холодильниках, никаких беспокойств возникать не должно». Также необходимо обратить внимание на соблюдение чистоты на пункте, наличие раковины, регулярность проветривания и кварцевания, возможность получасового наблюдения за привитым пациентом.

По словам медсестры, в советские годы вакцинация регулярно проводилась на псковских предприятиях, при этом ни у кого не возникало какой-то паники по поводу организационных моментов.

Добавим, что в разговоре с журналистами главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная отмечала, что пункт вакцинации в «Акваполисе» оснащен всем необходимым оборудованием для хранения вакцины. По ее словам, препарат привозят «в количестве потребности примерно на один день в специальных термоконтейнерах. То есть холодовая цепь соблюдается очень строго».

Новые пункты вакцинации, открывшиеся в псковских торговых центрах, - это и новый шанс для тех, кто доверяет мнению врачей, и способ разгрузить поликлиники, и нестандартный пиар-ход, и даже неожиданные бонусы: в случае с «Акваполисом» - сертификат со скидкой на посещение аквапарка для тех, кто привился обеими дозами препарата. Время покажет, действительно ли «Спутник» шопингу не помеха.

Елена Никитина