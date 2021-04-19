Общество

Его величество стульчик

«Почем стулья?» Вопрос, наиболее уместный в мебельном магазине, будоражит умы псковичей уже больше года. Резонанс вокруг закупки мебели для детской музыкальной школы не утихает с первого дня. Уголовные дела, арбитражные суды, политические очки, атаки в СМИ и вопли в telegram: эта история хорошо показывает, что у победы сто отцов, а строчить посты в соцсетях - не мешки ворочать. В результате родители боятся, что школа теперь останется вообще без мебели, а деньги вернут в федеральный бюджет. Информации так много, и она настолько противоречива, что стороннему наблюдателю нетрудно запутаться. Разматываем клубок из амбиций и страхов.

Куда делся стул

В августе прошлого года общественности Пскова представили открытое после впечатляющей реставрации здание детской музыкальной школы №1 имени Н.А. Римского-Корсакова. Грандиозно - такую черту можно подвести под общим мнением. Дети будут учить нотную грамоту в сказочном дворце с хрустальными люстрами и милыми диванчиками.

На реставрацию, как это сейчас принято, выпросили деньги из федерального центра - 140 млн рублей. Колоссальная сумма, если держать в голове, что предназначена она на дополнительное образование, то есть сферу не сильно обласканную.

«Здание изначально строилось для того, чтобы в нем разместился банк, поэтому имперский стиль с лепниной и внутренним убранством хотелось сохранить в рамках реставрации, - комментировал глава администрации города Александр Братчиков. - Хотелось, чтобы и внешняя обстановка соответствовала внутреннему содержанию. Да, можно было бы запланировать дешевые стулья и простой пол, но потом их было бы сложно поменять»

Словом, все лучшее - детям, когда еще такое будет, а потому нужно пользоваться моментом и провести обновление по высшему классу.

В камерном концертном зале посетители могли наблюдать ряды изящных полукресел общим число 53 штуки. В документах закупки они названы стульями, и должно их было быть 54.

Дело в том, что один стул вскоре разобрали для экспертизы, назначенной судом. Аукцион на поставку мебели для музыкальной школы состоялся в ноябре 2019 года. Вскоре антимонопольная служба, занимающая контролем госзакупок, получила жалобу. Дороговаты, мол, стулья. Антимонопольщики материалы своей проверки передали в прокуратуру, та вышла в арбитраж с иском на отмену аукциона. У каждого своя работа, свои задачи.

По контракту, цена одного стула - 113 тысяч рублей. Материал - бук, бархат, гусиное перо. Следов гуся экспертиза не нашла, зато в заключении сказано, что подобный стул стоит 155 тысяч рублей. То есть бюджету они обошлись дешевле. Стулья есть, дети на них сидят. Дорого, богато, экономно. Все, вроде, рады, кроме истцов и «народных радетелей» в telegram.

Арбитражный суд Псковской области 8 апреля нынешнего года вынес решение. Резолютивная часть уместилась на одной странице. Если сократить ее до концентрированного смысла: итоги аукциона отменить, мебель поставщику вернуть, забрать у него 13 300 483 в бюджет Пскова.

Поясним всю ошарашивающую силу воздействия этого решения. Стулья были закуплены не в вакууме, а в составе общего лота на поставку мебели и оборудования для музыкальной школы. И теперь вернуть нужно будет еще и специальные столы для работы стоя и сидя с электрической регулировкой высоты, кресла из зрительного зала, стулья для классных занятий - пусть не такие торжественные, но оттого не менее функциональные. Ну и злополучные 54 стула тоже.

Еще по 3 тысячи рублей за судебные расходы должны выплатить поставщик мебели и школа.

Согласен на медаль

Исполняя свои обязанности, сотрудники УФАС рассмотрели поступившую к ним жалобу на закупку и отстаивали свою позицию в информационном поле.

«И сразу моим уважаемым друзьям-оппонентам, насчёт кому это надо, пусть бы стояли и т. д. Я честно делаю свою работу, меня государство на это уполномочило, - написала глава ведомства Ольга Милонаец в соцсетях после обнародования судебного решения. - Если что, я очень люблю детей и музыку».

В очередь за наградами тут же встал политактивист-яблочник Николай Кузьмин, наращивающий на этой истории свою известность накануне выборов. В свое время на закупку обратил внимание и написал в УФАС жалобу именно он. Однако на этом его участие в процессе завершилось. Николай Кузьмин выбрал УФАС в качестве книги жалоб для борьбы с городскими властями.

Чтобы быть до конца точными, упомянем и про другую жалобу Николая Кузьмина. Он обратил внимание еще на несколько контрактов по закупке мебели для той же музыкальной школы, каждый до 600 тысяч рублей. И предположил, что дело в дроблении ради закупок у единственного поставщика без проведения аукциона. Жалобу подал в прокуратуру, та возбудила административное производство, данные для разбирательства были переданы опять же в УФАС. Директор музыкальной школы заплатила штраф 50 тысяч рублей.

Была попытка найти в вопросе о стульях уголовную составляющую. Дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении директора школы прекращено полицией за отсутствием признаков состава преступления.

«В отношении Натальи Архиповой прекращено уголовное преследование. В ее действиях не усмотрели признаков какого-либо преступления. Ее честь и деловая репутация полностью восстановлены», - сообщил адвокат Артем Мелкумов.

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Родители готовят петицию

Ход расследования и судебного процесса Псковская Лента Новостей подробно освещала. Вполне понятно, что в СМИ, стремящееся отразить разные точки зрения, обратилась вторая сторона. На следующий день после вынесения решения арбитражного суда представитель поставщика - компании «Формоза-ИТ» - Юрий Ефремов через наше издание заявил о намерении обжаловать вердикт.

«В рамках экспертных исследований было установлено, - сказал он, - что мебель итальянская, качественная, произведена по эксклюзивному заказу заводом "Мариони". Эксперт однозначно в ходе процесса дал пояснение о том, что при изучении образцов мебели можно со стопроцентной уверенностью говорить, что это качественная итальянская мебель».

Также он сообщил, что родители обеспокоены решением суда. Готовят петицию. Если вынести мебель, как детям заниматься? А на концертах слушать однокашников стоя?

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С обратным обменом мебели на деньги, действительно, много непонятного. Столы и стулья в эксплуатации уже более полугода. Немного б/у. Кресла в основном концертном зале прикручены к полу. Если их отвинчивать, как бы дыры не остались, а не менее дорогой паркет не пошел винтом после таких экзекуций.

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Нет сомнений, что суды продлятся еще не один месяц. Жалко в этой истории, как всегда, детей. Они остались крайними, пока политики и чиновники пиарятся. В кои-то веки мы в реальности наблюдаем красивую мебель не в загородной усадьбе проворовавшегося чиновника, а в учебных классах и в концертных залах для юных дарований. Если деньги за закупку вернутся в городской бюджет, их придется отправлять обратно в федеральный. Выделят ли снова средства на мебель и как скоро - вопрос с очень большим знаком на конце. Звучат голоса, что вот и поделом, надо было сразу нормально документы оформлять, может, теперь научатся. Может, и научатся, только, как обычно, за счет самых слабых.

Валентина Семенова