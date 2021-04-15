Общество

«Титан-Полимер» в лицах: директор по коммуникациям Снежанна Ермолаева

Псковская Лента Новостей продолжает рассказывать о сотрудниках псковского завода «Титан-Полимер». Наша сегодняшняя героиня – директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежанна Ермолаева.



Фото Анастасии Сидоренко

Три года назад Снежанна закончила магистратуру в Псковском государственном университете. По ее словам, благодаря преподавателям университета в процессе учебы ей удалось развить ключевые навыки, которые теперь помогают ежедневно решать производственные задачи.

«Сейчас у меня интересная и достойная работа, которая дает мне уверенность и стабильность.

Ко мне обращается очень много знакомых с вопросами о трудоустройстве на завод «Титан-Полимер». Я с огромным удовольствием стараюсь всем помочь словом и делом. Потому что искренне хочу, чтобы молодые люди никуда не уезжали и развивались в своем регионе», - поделилась Снежанна Ермолаева.

В жизни она руководствуется девизом «Дорогу осилит идущий». Чтобы достичь цели, уверена Снежанна, нужно много работать, заниматься полезными делами, помогать нуждающимся и всегда сохранять позитивный настрой. При этом у нее остается время на любые увлечения и хобби: сноубординг, туризм и практическую стрельбу. А восстановить силы помогают прогулки и общение с животными.

«У меня получилось реализоваться в своем городе и это мое главное достижение. До трудоустройства на завод «Титан-Полимер» я планировала переехать в другой город, ошибочно полагая, что перспектив у меня здесь нет. Поэтому работа на заводе дала мне в первую очередь возможность построить карьеру в любимом городе. Я уверена, что появление такого предприятия в нашем регионе открывает массу возможностей перед молодыми людьми. Мы еще не запустились, а у нас уже есть примеры как сотрудники завода выросли в должности», - отметила Снежанна Ермолаева.

Она подчеркнула, что за последние годы Псков серьезно преобразился, стал привлекательнее для туристов и комфортным для жизни. Поэтому теперь уезжать отсюда куда-либо совсем не хочется.