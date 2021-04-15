Общество

Депутаты Псковского областного Собрания отчитались о доходах за 2020 год

На сайте Псковского областного Собрания депутатов опубликованы ежегодные отчеты региональных парламентариев со сведениями о доходах и имуществе за 2020 год.

Более 22 миллионов рублей задекларировал депутат, предприниматель из Порхова Сергей Быков (22 055 789).

14 435 406 рублей дохода за прошлый год указал его коллега из Пскова, бизнесмен Анатолий Тиханов.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин получил доход в сумме 6 млн 232 тысячи 140 рублей.

Председатель регионального парламента Александр Котов получил доход в сумме 5 млн 300 тысяч 969 рублей. Его первый заместитель, руководитель фракции «Единая Россия» Виктор Антонов отчитался о 4 млн 353 тысяч 316 руб. Вице-спикер Собрания Борис Полозов получил 2 636 240 рублей, его коллега Виктор Остренко – 1 711 279 рублей.

Еще один заместитель председателя Собрания, представитель КПРФ Анатолий Копосов отчитался о доходе в размере 893 827 рублей. Глава комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников получил 2 253 286 рублей. Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, руководитель сельскохозяйственного предприятия из Новосокольнического района Андрей Козлов заработал 2 млн 258 тыс 452 рубля.

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Руководитель фракции КПРФ в областном Собрании депутатов, первый секретарь обкома компартии Петр Алексеенко получил 1 млн 454 тысячи 912 рублей, глава фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова – 1 315 933 руб, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг – 1 254 132 руб, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков – 1 223 163 рубля.

Добавим, что экс-председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова задекларировала за прошлый год 1 798 936 рублей, бизнесмен, единоросс Алексей Севастьянов - 1 305 332, врач скорой помощи, член фракции «Яблоко» Артур Гайдук – 719 760 рублей, руководитель агрофирмы из Псковского района Виктор Гречин - 2 339 905 рублей.