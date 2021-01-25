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Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2020

Вечером в пятницу, 16 апреля, были опубликованы декларации о доходах президента, правительства, сотрудников президентской администрации, депутатов, сенаторов и руководства ЦБ. Владимир Путин в 2020 году заработал 9,9 млн рублей. За год его доход увеличился на 200 тыс. В собственности у президента две квартиры (77 и 153,7 кв. м), гараж и гаражное место (по 18 кв. м), автомобили ГАЗ-М21, «Нива» и автоприцеп «Скиф». Данные о недвижимости и автомобилях главы государства не меняются с 2017 года, когда он продал земельный участок площадью 1,5 тыс. кв.м., отмечает РБК

Самый большой доход в администрации президента задекларировал помощник главы государства Игорь Левитин (43,01 млн). За ним идут секретарь совета безопасности Николай Патрушев (34,61 млн). Замыкает тройку лидеров первый замглавы администрации президента, куратор внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко с доходом в 30,6 млн руб.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал доход в 12,5 млн руб. по сравнению с 14,6 млн за 2019 год.

Доходы бывшего премьер-министра, а ныне заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева за 2020 год выросли на 7 млн руб. За прошлый год он заработал 18,1 млн руб. против 11,05 млн руб. в 2019-м.

Лидерство среди самых богатых жен кремлевских чиновников уже не первый год удерживает супруга Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка с доходом в 212,9 млн руб (235,9 млн руб. годом ранее). С третьего на второе место поднялась жена Мединского Марина (47,9 млн руб). Третье место у супруги спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова Ирины (30,1 млн). Вместо одного автомобиля Porsche Cayenne у нее теперь их два.

Премьер Михаил Мишустин за 2020 год заработал 19,8 млн руб. В его декларации нет ни машин, ни объектов недвижимости. В пользовании у главы правительства совместно с супругой Владленой и сыном земельный участок (55 соток), жилой дом (861,2 кв. м) и квартира (141,6 кв. м). У жены премьера есть автомобиль Ford Kuga.

В первой тройке по доходам среди членов правительства — глава Минпромторга Денис Мантуров (740 млн руб.), министр транспорта Виталий Савельев (359 млн руб.) и министр энергетики Николай Шульгинов (201 млн руб.).

Самый низкий доход — у министра культуры Ольги Любимовой (9 млн руб.).

Лидерами по совокупному семейному доходу является чета Мантуровых — он составляет 754 млн руб. На втором месте — Савельев с супругой (395 млн руб.). Третья — вице-премьер Татьяна Голикова. Ее личный доход в 2020 году составил 40,4 млн руб., но на двоих с супругом, бывшим вице-премьером Виктором Христенко, — 310 млн руб. Доходы Христенко выросли за год в пять раз — более чем на 200 млн руб.

Суммарные доходы семей членов правительства за год составили 2,875 млрд руб. — это на 40% выше, чем было в 2019 году (2,05 млрд руб.).

Самый большой доход среди представителей федеральной власти задекларировал сенатор от Камчатского края и совладелец «Океанрыбфлота» Валерий Пономарев — 4,1 млрд руб.

В лидерах по доходам среди членов Совета Федерации также сенатор от Карелии Игорь Зубарев с 2,4 млрд руб., его доход вырос почти в пять раз, а также представитель Тамбовской области, бывший первый зампред и спонсор партии «За правду» Захара Прилепина (позже она объединилась со «Справедливой Россией» и «Патриотами России») Александр Бабаков (483,6 млн руб., на 28 млн меньше, чем годом ранее).

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, который неоднократно попадал в топ сенаторов с самыми высокими доходами, в этом году задекларировал 27,3 млн руб. — на 5 млн меньше, чем годом ранее. В его владении — одна квартира, еще две находятся в пользовании. Также Керимов владеет двумя автомобилями Mercedes и одним BMW. В рейтинге богатейших бизнесменов России 2020 года по версии Forbes Керимов и его семья занимают 13-е место.

Лидер по доходам среди жен сенаторов — супруга представителя Архангельской области, основателя строительной компании «Лидер Групп» и спонсора КПРФ Александра Некрасова с доходом 2,9 млрд руб.

Тройка депутатов Государственной думы с самыми высокими доходами с прошлого года не изменилась. В нее вошли представители «Единой России» Григорий Аникеев (2,7 млрд), Леонид Симановский (1,5 млрд) и Николай Борцов (808 млн).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в прошлом году заработал 84 млн руб., следует из декларации. Это на 20 млн руб. меньше, чем годом ранее. У председателя нижней палаты также есть земельный участок площадью 8320 кв.м (83 сотки), несколько домов и хозяйственных помещений.

Среди руководителей фракции наибольший доход у главы ЛДПР Владимира Жириновского: он составил 39 млн руб. Во владении Жириновского — квартира площадью 38 кв. м, еще одна квартира площадью 436 кв. м находится у него в безвозмездном пользовании.

На втором месте по уровню доходов среди глав фракций — руководитель коммунистов Геннадий Зюганов с 7,5 млн руб. Судя по декларации, он владеет квартирой и дачей вместе с супругой, а также автомобилем Volkswagen Touareg, передает РБК.

Отметим, что представители Псковской области в парламенте России по уровню доходов в 2020 году не вошли в список самых богатых депутатов и сенаторов. Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский задекларировал 7 254 254 руб, сенатор Елена Бибикова - 6 114 484 руб, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак - 5 620 628 руб, депутат Госдумы Александр Васильев - 5 576 352 руб.