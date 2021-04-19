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Общество

Семья из Пскова облагородила дорогу к автобусной остановке

19.04.2021 15:44|ПсковКомментариев: 0

Семья из Пскова приняла участие в конкурсе по благоустройству и наведению санитарного порядка «Чистый Псков» и привела в порядок пешеходную дорожку, ведущую от улицы Алтаева к остановке «Архив», по которой передвигается немало горожан. С приходом весны здесь стали видны кучи мусора. Неравнодушные псковичи решили своими силами сделать небольшой уголок областного центра чище и приятнее глазу. 

«В этом году я стала мамой прекрасного малыша! Это второй ребенок в семье. Старшая дочь учится в школе. Я часто гуляю с коляской, встречаю дочку из школы. Вместе мы идем по улицам города домой. Невольно смотришь по сторонам и перед глазами открывается неприятная картина. А именно - мусор. Давайте честно признаем, что мусор - проблема, которая все еще не решена только потому, что мы сами сорим. Просто постойте часок на остановке (или в любом другом месте скопления людей на улице), посчитайте людей, которые выбросят мимо урны, например, бычок или фантик и узнаете много нового», - рассказала Виктория Родина.

 
Фото до и после уборки

Она отметила, что ее семья живет на улице Алтаева. Псковичи обратили внимание, что тротуар, по которому люди идут к остановке «Архив», усыпан разным мусором.

«По этой дорожке к остановке спешат дети, пенсионеры, рабочие. В общем, движение оживленное. Хочется видеть приятный чистый путь. Поэтому мы решили присоединиться к акции «Чистый Псков» и навели порядок на этом участке. Ведь весеннее настроение не должно омрачаться неприятными картинами. Мусор губит окружающую среду. Давайте беречь природу вместе!» - призвала Виктория Родина.

Инициативная семья псковичей теперь может претендовать на победу в конкурсе «Чистый Псков» в номинации «прочие территории общего пользования».

 
Фото до и после уборки

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 апреля начали прием заявок на конкурс «Чистый Псков». 

Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Конкурс проводится среди горожан, торговых и промышленных предприятий, предпринимателей, образовательных и спортивных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и социальной сферы, спортивные учреждения, организаций, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов, частных домовладений и подрядных организаций.

Конкурсные заявки принимаются в нескольких номинациях:

  • «дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);
  • «общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);
  • «территория предприятия»;
  • «территория объекта торговли»;
  • «территория учреждений и организаций»;
  • «прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

Управление городского хозяйства на основании обращений граждан в различные инстанции подготовило перечень территорий, которые нуждаются в уборке силами активистов. Их также можно привести в порядок в рамках конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города «Чистый Псков».

Заявителям нужно заполнить утвержденную форму заявки на участие в конкурсе.

К заявке прилагается 3-5 фотографий, наиболее полно отражающих благоустройство и санитарное состояние объекта до и после проведения уборки, общее фото участников акции, а также, по желанию, ее описание. Размер описания - не более 1 листа А-4.

Каждый участник заявляет на конкурс только одну территорию.

Заполненные заявки и фотографии следует высылать по адресу электронной почты: redaktor@pln-pskov.ru.

Теги: #конкурс #уборка города #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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