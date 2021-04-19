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Александр Козловский: Инициативы президента направлены на социально-экономическое развитие страны

Инициативы президента России Владимира Путина, озвученные им в ходе послания Федеральному Собранию 21 апреля, направлены на социально-экономическое развитие страны. Об этом в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

«Очень важно отметить то, что президент начал именно с внутренних проблем, с проблем регионов, - подчеркнул парламентарий. - Те инициативы, которые он сегодня озвучил, мне кажется, очень важны для Псковской области, улучшения демографической ситуации в стране и на Псковщине - это поддержка семей с детьми, поддержка одиноких родителей с детьми, финансовая поддержка беременных, тех, кто находится в декретном отпуске. Следующее, что хотелось бы отметить - это инициативы, связанные с развитием регионов: реструктуризация коммерческих долгов. Здесь появятся дополнительные возможности для развития инфраструктуры, запущена программа инфраструктурного кредитования под низкий процент, где Псковская область сможет принять участие и в долгосрочном периоде развивать свою инфраструктуру».

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Долгожданной инициативой Александр Козловский назвал развитие газовых сетей на территории регионов. «Исключить возможность участия граждан для проводки газопроводов непосредственно до границ участков. Это очень важно», - сказал он.

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«Такие инициативы в первую очередь направлены на социально-экономическое развитие. За полтора часа были озвучены и другие инициативы, касающиеся поддержки малого и среднего предпринимательства, безопасности страны. Это тоже очень важно для нас», - отметил Александр Козловский.

Кроме того, парламентарий подчеркнул важность продления программы туристического кешбэка для путешествий по стране. «До конца года будет эта программа действовать. Для Псковской области это очень важно. В этот год, несмотря на то, что он переломный в плане эпидемиологической ситуации, наверное, внутренний туризм будет развиваться. Замещение части затрат внутренних туристов продолжится. Это здорово, для Псковского региона в том числе. Будем ждать наплыва туристов. Это возможность развиваться туристической отрасли Псковщины», - высказал мнение Александр Козловский.

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Также депутат отметил, что Владимир Путин поблагодарил всех активных граждан, кто участвовал в волонтерской работе. «Это волонтерские движения, которые были направлены на помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, на помощь врачам, медикам в 2020 году. Президент отметил, что это большая заслуга молодежи, которая на сегодняшний день достаточно активна и готова в сложной ситуации пойти на такие шаги», - добавил Александр Козловский.

Добавим, что на важные тезисы в послании президента также указали многие великолукские лидеры общественного мнения. Так, заместитель главы администрации Великих Лук Юлия Ярышкина в социальных сетях отметила важность того, что красной нитью в послании президента Федеральному Собрания проходят вопросы социальной политики. «Концентрированность задач на внутреннем развитии страны - это важный и грамотный шаг на пути укрепления своих позиций и на внешней арене», - подчеркнула она.

Директор средней общеобразовательной школы № 16, депутат Великолукской гордумы Марина Усачева указала на то, что в послании главы государства названы меры поддержки образованию и родителям школьников. «Будут направлены средства на обновление дорог, благоустройство», - написала он в социальных сетях.

Генеральный директор футбольного клуба «Луки-Энергия», директор спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» Сергей Поварещенков отметил, что ключевыми темами обращения главы государства стали демография, меры экономического стимулирования, поддержки семьи, проблемы образования, экологии и международной безопасности. «Считаю, что это очень важные направления, которые должны всегда поддерживаться на высшем уровне», - поделился мнением в социальных сетях Сергей Поварещенков.