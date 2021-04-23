Общество

Благоустроенный парк в Пскове планируют назвать Сквером молодежи

Ход благоустройства сквера «Аллея Ветеранов» и территории общего пользования у школы №24 в Пскове по программе «Формирование комфортной городской среды» проконтролировали сегодня, 23 апреля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проверку провели депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель общественной приемной «Единой России» Юрий Сорокин, глава Пскова Елена Полонская и депутат городской Думы Константин Болотин.

Сначала парламентарии прибыли в сквер «Аллея Ветеранов», благоустройство которого было начато в 2019 году по инициативе Юрия Сорокина и при поддержке партии «Единая Россия».

«Чтобы привести эту территорию в порядок в 2018 году мы подали заявку на ее благоустройство в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Наша инициатива была поддержана. В итоге совместно с администрацией Пскова нам удалось провести здесь большую работу: здесь появились новые пешеходные дорожки, современное освещение. Особой популярностью у наших жителей пользуются уличные тренажеры, которые также были установлены в этом сквере. И самое важное - сейчас мы регулярно слышим от жителей слова благодарности. Люди с удовольствием проводят здесь время, прогуливаются вместе с детьми. А значит, нам, действительно, удалось создать здесь комфортное общественное пространство. Собственно, это было и остается одним из главных приоритетов в нашей работе», - рассказал Юрий Сорокин.

Депутат Государственной Думы Александр Козловский отметил, что партийная программа по благоустройству работает достаточно давно. «Такие скверы все чаще появляются в Псковской области. Так, недавно мы принимали благоустроенную аллею в деревне Борки Новосокольнического района», - отметил он.

По словам Александра Козловского, главная ценность таких проектов в том, что в их проектировании участвуют сами жители, поэтому позже они относятся к обновленным территориям более бережно. Он добавил, что партия будет и дальше стараться, чтобы такие программы работали, а также появлялись новые.

На реконструкцию «Аллеи Ветеранов» потратили порядка 9 млн рублей - провели работы по благоустройству, сделали наружное освещение, обустроили спортплощадку.

После парламентарии отправились на территорию общего пользования у школы №24. Депутат ПГД Константин Болотин рассказал, что в 2019 году на благоустройство сквера потратили около 10 млн рублей. Для подачи заявки на программу «Формирование комфортной городской среды» местные жители собрали около 800 подписей.

По словам Константина Болотина, в этом году провели голосование по названию нового сквера, его планируют назвать «Сквер молодежи».

«Здесь планировали установить большее количество малых форм, но часть из них урезали из-за ограничений по финансированию. Но потенциальное место для постройки есть, думаю, они еще появятся», - сказал Константин Болотин.

Глава города Елена Полонская отметила, что по отдельной программе в сквере может быть установлена детская площадка. Она попросила поддержки у Госдумы в связи с тем, что недавно вышли новые требования по безопасности на детских площадках. «По сути, 80% детских площадок в Пскове теперь нужно демонтировать, - сказала Елена Полонская. - Но прежде, чем убирать старые, нужно подготовиться к установке новых».

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Константин Болотин отметил, что по благоустроенному скверу в настоящее время имеются замечания к подрядчику. «Они не очень крупные: где-то нужно траву подсадить, где-то землю подсыпать. Все замечания передали в управление городского хозяйства, недостатки должны устранить в рамках гарантийного ремонта», - сказал он.

Депутат Государственной Думы Александр Козловский напомнил, что вскоре пройдет голосование по программе «Формирование комфортной городской среды», заявлено более 100 объектов.

«Люди будут сами выбрать выбирать, какие общественные пространства благоустраивать, поэтому, я думаю, такие программы всегда будут востребованы», - подчеркнул Александр Козловский.