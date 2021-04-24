Общество

Псковский губернатор прокомментировал вопрос о начислении обещанных президентом выплат

Вопрос начисления выплат, которые были анонсированы в послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Этой теме он уделил внимание в своем видеообращении к жителям региона.

Речь идет о «школьных» выплатах в размере 10 тысяч рублей, выплатах будущим мамам в затруднительном материальном положении и неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет, напомнил он.

«Суммы значительные, и для многих имеют принципиальное значение, но немного нужно подождать. В настоящее время еще не опубликованы необходимые нормативно-правовые акты, правительство их еще дорабатывает», - сказал губернатор.