Концерт колоколов услышат жители Псковской области 9 мая

Губернатор Михаил Ведерников рассказал в своем еженедельном видеообращении, в каком формате в Псковской области будут встречать майские праздники.
Он сообщил, что празднование Пасхи в храмах Псковской области состоится с соблюдением мер, прописанных в противовирусном указе.
В период с 4 по 7 мая будут работать дежурные группы в детских садах и начальных классах школ. В эти же дни стоматологии, женские консультации, участковые врачи, специалисты узкого профиля будут работать по предварительной записи.
В День победы состоится военный парад, но большинство основных мероприятий переводятся в онлайн или переносятся на другие даты.
Традиционный салют в День победы будет перенесен на более поздний срок.
Акция «Бессмертный полк» по всей страны пройдет на федеральной платформе 2021.полкрф.ру.
В этом году при поддержке Фонда президентских грантов снова состоится фестиваль колокольного звона. 9 мая в полдень в Пскове можно будет услышать большой звон-концерт.
По формату выпускных решение, по словам Михаила Ведерникова, будет зависеть от того, как пройдут в регионе майские праздники.