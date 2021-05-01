Общество

Концерт колоколов услышат жители Псковской области 9 мая

Губернатор Михаил Ведерников рассказал в своем еженедельном видеообращении, в каком формате в Псковской области будут встречать майские праздники.

Он сообщил, что празднование Пасхи в храмах Псковской области состоится с соблюдением мер, прописанных в противовирусном указе.

В период с 4 по 7 мая будут работать дежурные группы в детских садах и начальных классах школ. В эти же дни стоматологии, женские консультации, участковые врачи, специалисты узкого профиля будут работать по предварительной записи.

Смотрите также Стал известен график работы медицинских организаций Псковской области с 1 по 10 мая

В День победы состоится военный парад, но большинство основных мероприятий переводятся в онлайн или переносятся на другие даты.

Традиционный салют в День победы будет перенесен на более поздний срок.

Смотрите также Парад войск Псковского гарнизона пройдет 9 мая на площади Победы

Акция «Бессмертный полк» по всей страны пройдет на федеральной платформе 2021.полкрф.ру.

В этом году при поддержке Фонда президентских грантов снова состоится фестиваль колокольного звона. 9 мая в полдень в Пскове можно будет услышать большой звон-концерт.

По формату выпускных решение, по словам Михаила Ведерникова, будет зависеть от того, как пройдут в регионе майские праздники.