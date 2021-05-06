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Общество

Ключевой скандал

06.05.2021 20:17|ПсковКомментариев: 0

Фото - группа Защитим исторический Псков, Facebook

Не проходит и месяца в нашей богоспасаемой области без очередного скандала в святом семействе. То на какой-нибудь кафешке золотой куполок поставят (только что без креста), то ели голубые где-нибудь вырубят, то мост новый анжинерной конструкции навести соберутся. А вот и новая история подоспела, на этот раз – в Изборске. На знаменитых Словенских ключах, на озере Городищенском устанавливают часовню-купель. Вроде все по закону - документы собраны, согласования получены, тем не менее нашлось множество противников развернувшегося строительства. Внезапное явление купели народу возмутило не только местных жителей, но и многочисленных псковичей-защитников исторического наследия. 

 

Место силы и любви

Если следовать ходу событий, то явление купели - отнюдь не внезапное. В видео, размещенном на канале Влуки.ру инициатор создания часовни в память о погибших великолукских паломниках Владимир Светлов рассказывает о том, что подготовка к реализации проекта велась на протяжении 7 лет.

Принсткрин: https://www.youtube.com/channel/UCuNEqRCckTA4Sp8olCDU-5Q

«Семь лет мы оформляли документы, ездили в природоохранный комитет, который подсказывал, как надо оформить, - замечает Владимир. - Мы долго искали человека, который сможет сделать обоснование со своим профессионализмом». Такой человек нашелся. По словам Светлова, это бывший великолучанин, а ныне президент Академии истории и археологии города Ярославля  Андрей Лукашев. Обоснование - на 138 страницах, проект подписан двумя профессорами Международного географического общества (так называет организацию спикер). Это стоило 1,5 млн рублей, но инициатору обошлось бесплатно: с него денег не взяли, сказав, что гордятся своим вкладом в нужное дело.

Есть информация о том, что года четыре назад идею о возведении купели-часовни поддержали и представители Псковской епархии. Свое согласие дали и другие заинтересованные лица, включая музей, комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области, а также региональный комитет по охране объектов культурного наследия.

«Сложности были разные - и финансовые, и технические, - признается энтузиаст Владимир Светлов. - Но всегда меня кто-то поддерживал- и друзья, и близкие, и даже чужие люди загорались этой идеей, звонили, спрашивали, волновались, И я понимал, что мы все сделаем». А идея заключается в том, чтобы создать место для организованных купаний в память о трагическом ДТП, которое случилось 7 июля 2012 года в Черниговской области на Украине. В тот день перевернулся автобус с паломниками из Великих Лук. 14 человек, в том числе сестра Владимира, погибли, еще 29 получили травмы.

В настоящий момент возведение купели уже началось: инициатор-частник нашел деньги (даже, по его словам, взял кредит, чтобы не надеяться на чью-то помощь), бревна нестандартного размера разыскал, чтобы приступить к воплощению мечты.

Разрешить неразрешимое?

«От всех «разрешения получены», кроме как от местных жителей, я правильно понимаю? - задается вопросом одна из подписчиц группы «Защитим исторический Псков» на Facebook, где проблему строительства часовни-купели вынесли на обсуждение. - Чинуши и церковь меж собой договорились, а на людей как обычно плевать. И вуаля - часовня за два дня уже стоит. Красота! Хотят ли ее вообще видеть местные жители - этот вопрос головы церковников и оказывающих административные услуги населению чиновников никак не волнует».

Фото - группа Защитим исторический Псков, Facebook

Согласна с такой оценкой действий и знаменитая Лииви Покровская - жительница Изборска, возродившая традиции местного ручного ткачества. «Местные жители не существуют», - пишет она, комментируя ситуацию. - Вся красота Изборска создана Богом, никакие музеи и комитеты в ее создании не участвовали, потому такое дикое подпольное вмешательство выглядит особенно кощунственным».

Дальше - больше. Люди признаются: «Жители Изборска с момента празднования 1150-летия и убийства «реставрацией» крепости являются живой декорацией к коммерческому объекту туркластера. Вот им на собственном участке страшно сарай перестроить или погреб углубить. Штрафы космические, охранная зона ведь!»

Многие участники дискуссии высказывают точку зрения, что данное строительство продиктовано исключительно бизнес-интересами - собственно, поэтому и согласования все на руках. Директор гостиничного комплекса «Изборск» Елена Сизинцева в своих комментариях опровергла версию о некой деловой заинтересованности Владимира Светлова. Если верить ее информации, то решение о строительстве принимали «простые люди», без участия со стороны администрации или церкви, все работы производятся на частные средства.

«Часовня-купель устанавливается в память о погибших вследствие аварии паломников-великолучан..., - сообщает она. - Памятник природы не пострадает. Течение вод не изменится. Виды - тоже», и добавляет ниже: «Озеро не испорчено. Часовня рядом с мостками. На природу не влияет. Вид не портит. Через год-два, когда потемнеет дерево - выглядеть будет. Да как та самая мельница, на месте которой стоит».

Кстати о церкви. Среди комментаторов немало людей верующих, но они отмечают, что настойчивость, с которой в последние годы РПЦ продвигает свои проекты, вызывает уже даже не удивление, а раздражение. Вопросы возникают и в связи с самим выбором места памятной купели: погибли великолучане, авария произошла на Украине - при чем здесь Изборск? «Личная гордыня, частная инициатива, частные деньги, личные связи. В результате имитация общественного благочестия, - пишет одна из участниц обсуждения. - Паломников погибших жалко, но почему кто-то покупает себе индульгенцию именно в этом месте???» Подобные вопросы возникают и у богослова, краеведа, автора путеводителей по Псковской земле Андрея Таскаева: «Почему здесь? Почему согласование с посторонними организациями? Почему не приглашены специалисты из Пскова? 7 лет трудов?»

Изба на водах

Те, кто побывал на месте событий, в Изборске, задали волнующие всех вопросы непосредственно строителям. И столкнулись, как они рассказывают, с обычным хамством. 

Фото - группа Защитим исторический Псков, Facebook

Виктория Ивлева описала свой разговор в одном из постов группы «Защитим исторический Псков». Ответ строителей был прост: «А я не хочу вам говорить, вы невоцерковленный человек! И идите отсюда». Уж сколько раз твердили миру: в наше время обратная связь - дело настолько же важное, насколько и ваша светлая идея. Удержать все в тайне не удастся, однако любители сделать все «по-тихому» продолжают скакать на своем коне-загадке, цепляясь за его жидкую гриву.

А следовательно - получают живое и непосредственное общественное мнение в хвост и в зубы: «Царство хама в полный разворот. Жители на собственных участках с оглядкой и страхом репрессий огороды копают, а тут вдруг эта «изба на вoдах». Хотя, все довольно ясно: для прибыли известных карманов строят. Коль турист за «святой» водичкой спустился, тут и денежку ради полного плезиру оставит. Альянс торгашей околокультурных и околоцерковных очевиден. Как отвратительны эти спекулянты на патриотизме и религии!»

К спорам вокруг Словенских ключей подтягиваются постепенно даже те, кто в принципе никогда не участвовал в дискуссиях защитников исторического наследия. Молодежь вангует, что вскоре на озере появится также лодочная станция с катамаранами и гидроциклами, баня, а там и до казино недалеко (чем-то очень напоминает разговоры о Выбутах и Талабах).

А строительство меж тем продолжается. Только вот чем оно останется в народной памяти - воспоминанием о погибших паломниках или свидетельством самоличного хотения по чиновничьему благословению?

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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