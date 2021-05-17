Общество

Псковская Лента Новостей проведет голосование за кандидатов на звание почетного гражданина города

По инициативе главы Пскова Елены Полонской и в целях повышения значимости и максимальной открытости акта присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова» к участию в процессе выдвижения кандидатов на это звание приглашаются горожане, трудовые и общественные коллективы. Напомним, такое предложение глава муниципалитета озвучила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Для привлечения внимания общественности в этом мероприятии будет помогать Псковская Лента Новостей.

Свои предложения можно присылать до 25 мая на адрес электронной почты: pressa@pskovgorod.ru.

После этого в группе Псковской Ленты Новостей в соцсети «ВКонтакте» состоится голосование за кандидатов. Имена претендентов, набравших максимальное количество голосов, будут переданы в общественную комиссию по рассмотрению предложений о присвоении почетного звания.

Добавим, выдвижение кандидатов на присвоение почетного звания осуществляется по инициативе:

трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности;

общественных, профсоюзных политических, религиозных организаций;

граждан города;

администрации города.

Звание «Почетный гражданин города Пскова» является высшей формой общественного признания, поощрения граждан за выдающиеся личные заслуги в деятельности, направленной на благо Пскова и его жителей. При этом кандидат должен иметь 25 лет трудового стажа и медаль «За заслуги перед Псковом».