Псковская Лента Новостей проведет голосование за кандидатов на звание почетного гражданина города

По инициативе главы Пскова Елены Полонской и в целях повышения значимости и максимальной открытости акта присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова» к участию в процессе выдвижения кандидатов на это звание приглашаются горожане, трудовые и общественные коллективы. Напомним, такое предложение глава муниципалитета озвучила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.
Свои предложения можно присылать до 25 мая на адрес электронной почты: pressa@pskovgorod.ru.
После этого в группе Псковской Ленты Новостей в соцсети «ВКонтакте» состоится голосование за кандидатов. Имена претендентов, набравших максимальное количество голосов, будут переданы в общественную комиссию по рассмотрению предложений о присвоении почетного звания.
Добавим, выдвижение кандидатов на присвоение почетного звания осуществляется по инициативе:
Звание «Почетный гражданин города Пскова» является высшей формой общественного признания, поощрения граждан за выдающиеся личные заслуги в деятельности, направленной на благо Пскова и его жителей. При этом кандидат должен иметь 25 лет трудового стажа и медаль «За заслуги перед Псковом».