Общество

В Пскове общественников привлекут к исследованию документов о преступлениях нацистов

В Пскове привлекут общественников к исследованию документов о преступлениях нацистов. Об этом сообщил руководитель Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин на 16-й международной научно-практической конференции «История, архивы и общество» в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Исследования будут проходить в лаборатории ПсковГУ. Планируется, что новый центр начнет работу уже в этом году, рассказал Валерий Кузьмин.

Также директор госархива рассказал о том, что обнародованы более 1500 листов документов допросов, судов и свидетельств «работы карательной машины» в Пустошкинском, Себежском и Витебском районах, и рассказал о преступлениях карателей 37-го полицейского батальона.